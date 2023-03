Morto al "Muraglione", fiaccolata per ricordare Paolo De Angelis

Si terrà oggii pomeriggio - domenica 26 marzo - alle 17 una fiaccolata con corteo in ricordo di Paolo De Angelis, il 53enne meglio conosciuto come "Piripicchio" precipitato da un Muraglione in viale Mazzini a Frosinone. Una morte che ha lasciato molti dubbi e sospetti. Questo il motivo per il quale i familiari di sono rivolti all'avvocato Luigi Tozzi per essere rappresentati nelle opportune sedi. Tornando alla fiaccolata autorizzata dal questore Domenico Condello, partirà da Viale Napoli, poi attraverserà via del Cipresso e Largo Turriziani. Il corteo arriverà poi fino alla sede Comunale.