Morte del Cav, forzisti e simpatizzanti seguiranno i funerali in un locale di Frosinone

Forzisti e amministratori locali di centrodestra della provincia di Frosinone insieme per seguire la diretta dei funerali dell’ex premier Silvio Berlusconi. L’appuntamento è per oggi alle 14.30 in un locale che si trova all’uscita del Casello A1 di Frosinone.

Tanti, In queste ore, sono stati i messaggi di cordoglio, amicizia e vicinanza alla famiglia del fondatore di Forza Italia che si è spento lunedì mattina al San Raffaele di Milano. Per lui, inquilino più longevo di Palazzo Chigi, ci saranno funerali di Stato alle 15 al duomo di Milano.

“Il dolore è troppo grande, Berlusconi è stato un uomo di grande spessore politico, imprenditoriale e sportivo. Un faro per tutti noi. Abbiamo deciso di seguire i funerali tutti insieme e avviare un confronto sulla figura di Silvio Berlusconi”, spiegano alcuni forzisti.

“Un gigante e un visionario che ha rivoluzionato la politica, anche in provincia di Frosinone. Il suo esempio resterà la nostra stella Polare", Adriano Piacentini, Daniele Natalia, Rossella Chiusaroli

subcommissari provinciali di Forza Italia.