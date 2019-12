Morta la notte di Natale, Arce e Fontana Liri si fermano per l'ultimo saluto a Ilaria

Lutto cittadino a Fontana Liri per i funerali di Ilaria Lai, la ragazza di 26 anni vittima di un incidente ad Arce la notte di Natale. Il Comune ha sospeso tutti gli appuntamenti ricreativi e ha sospeso le luminarie natalizie. Bandiere a mezz'asta nella sede del municipio. Durante il rito funebre, nella chiesa di Santa Barbara, il sindaco ha indossato la fascia tricolore. Al funerale ha partecipato, con Gonfalone e vigile in alta uniforme, anche il Comune di Arce, a pochi chilometri da Fontana Liri. Le esequie sono state celebrate dal parroco, don Pasqualino Porretta, davanti a una folla che si è ritrovata per l'ultimo saluto alla sfortunata ragazza. © RIPRODUZIONE RISERVATA