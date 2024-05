Giovedì 30 Maggio 2024, 06:00

Furto di slot machine l'altra notte all' interno del noto locale bar-gelateria “Maracaibo” sulla via Morolense a Morolo, luogo frequentato da centinaia di giovani tutte le sere soprattutto nei week end.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Anagni giunti sul posto dopo la segnalazione del proprietario, un giovane imprenditore del posto, in piena notte ignoti si sono introdotti nel noto locale passando dal retro. I ladri, dopo aver aspettato la chiusura del locale e che gli ultimi clienti andassero via, dai campi retrostanti hanno scavalcato il cancello di ingresso ed usando un piede di porco hanno forzato la porta entrando all'interno. Una volta nei locali del bar-gelateria i ladri, almeno due hanno puntato due slot machine presenti. Le hanno trascinate fuori nel giardino antistante aprendole. Poi hanno scassinato le cassette contenti denaro per alcune centinaia di euro portando via le stesse cassette.

LA FUGA

Le slot machine sono state lasciate mentre con il bottino i ladri sono fuggiti probabilmente in auto con un complice che li aspettava lungo la Morolense. Arrivati in territorio di Ceccano i ladri hanno abbandonato le cassette vuote. A dare l'allarme questa mattina il giovane imprenditore di Morolo, molto conosciuto e stimato in ciociaria. Il ragazzo ha notato le slot machine abbandonate nel giardino antistante il locale e la porta forzata. Ha chiamato subito i carabinieri che, giunti sul posto hanno avviato le indagini per risalire agli autori del furto.

LE TELECAMERE

Il locale è provvisto di telecamere a circuito chiusi le cui immagini sono state prese in visione dai militari dell'Arma. Saranno molto utili per risalire alla banda. Secondo indiscrezioni ad agire sarebbero state due persone ma, probabilmente non lontano dal locale ad aspettarli era presente un complice. Era da diverso tempo che barca ed esercizi commerciali nella zona dei monti Lepini e su Ferentino non avvenivano più furti di slot machine. L'altra notte però il colpo è andato a segno in una delle vie, la Morolense nel territorio di Morolo tra le più trafficate e ricche di esercizi commerciali. I ladri hanno agito in piena notte dopo la chiusura del locale. Sono passati dal retro ovvero una via secondaria dove sono presenti prati e campi abbandonati. Non hanno destato sospetti riuscendo ad agire indisturbati. Ma le telecamere sono riuscite ad immortalare tutti i loro movimenti prima di agire ed al momento dell'entrata nel locale.

