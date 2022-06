Morolo ha festeggiato la Madonna della pace con il vescovo Scaccia

La comunità di Morolo ha festeggiato la Madonna della Pace. Il quadro raffigurante la Madonna che, secondo testimonianze al tempo della seconda guerra mondiale mosse gli occhi decretando dopo alcuni giorni la fine delle ostilità é stata portata in processione per le vie del paese. Come da tradizione é stata fatta l'infiorata nei vicoli e piazze del centro lepino. É stato presente monsignor Giuseppe Scaccia ministro della chiesa degli Esteri del Vaticano.

È stato accolto dal sindaco Gino Molinari e da tutta l'amministrazione comunale. Monsignor Giuseppe Scaccia sta facendo degli studi su don Alberto Renzoni il sacerdote buono sempre vicino ai bisognosi ed ai più umili che stando ad alcuni racconti avrebbe origini familiari legate proprio a Morolo.