di Sandro Paglia

Tornano a tremare gli automobilisti indisciplinati che percorrono la regionale 156 dei Monti Lepini in territorio di Priverno. Da ieri infatti, operai e tecnici della ditta vincitrice della gara di appalto disposta dal Comune lepino, hanno iniziato i lavori di posa di autovelox bidirezionali nella frazione “Le Crete di Mezzagosto” in località “Onorati”, ovvero nel medesimo punto dove erano stati installati e tolti i vecchi misuratori della velocità. Per ora, si è trattato di una installazione posta appunto al km. 23 della fettuccia della regionale 156 dei Monti Lepini, che immette in entrata alla strada nazionale 255 dell’Abbazia, la cosiddetta “Frosinone-mare”, lungo un rettilineo dove non si potranno sforare i 90 km/h, velocità insomma che tutto sommato, non essendo proprio moderata, consentirà comunque di percorrerla in sicurezza. Nelle prossime giornate, di fronte al primo autovelox, ne verrà installato, sempre al fatidico chilometro 23 della “156”, un altro autovelox bidirezionale, tanto da assicurare un controllo netto dei veicoli in transito in tutti e due i sensi di marcia della strada che collega i due capoluoghi di Provincia, Latina e Frosinone.

Sabato 11 Agosto 2018



