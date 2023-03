Monti Lepini, 50enne di Frosinone tenta di togliersi la vita gettandosi sotto un tir

Si getta sotto un tir per togliersi la vita. È successo poco fa sulla Monti Lepini, all'altezza del comune di Patrica, poco prima della stazione di servizio "New Energy". Un 50enne di Frosinone ha parcheggiato l'auto al lato della carreggiata e al passaggio del mezzo pesante si è buttato in strada. L'uomo è stato soccorso prima dal conducente del tir e poi dai sanitari del 118, quindi è stato trasferito in ospedale a Frosinone. Sul posto i carabinieri di Supino. Non ci sarebbero dubbi sul fatto che si sia trattato di un tentato suicidio.