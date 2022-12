Monte San Giovanni Campano, incidente sul lavoro in centro: paura per un operaio

Paura nel primo pomeriggio di oggi a Monte San Giovanni Campano. Un operaio stava eseguendo un intervento in pieno centro storico, nei pressi dell’Orologio, quandop, per cause ancora in via di accertamento, ha perso l'equlibrio ed è caduto. In centro è arrivato il personale sanitario del 118 che ha prestato le cure del caso. In un primo momento si è temuto il peggio e per questo è stato attivata l'eliambulanza. Il velivolo è atterrato in zona, ma non si è reso necessario il trasfermento in una struttura fuori provincia. L'operaio, infatti, avrebbe riportato la frattura di una gamba. La dinamica di quanto accaduto è, ora, al vaglio dei carabinieri.