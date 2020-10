Monte, altri due casi positivi. In campo regolarmente l'Anagni, rinvio per il Ferentino

Altri due casi di positività al Coronavirus nel Monte San Giovanni Campano, compagine ciociara che milita nel campionato regionale di Eccellenza, girone C. Si tratta di due calciatori che domenica scorsa erano in panchina durante la gara Monte San Giovanni Campano-Anagni giocata a Boville e vinta dagli anagnini per 1-0 grazie ad una bella rete di Gino Flamini. I due calciatori si aggiungono ai quattri compagni di squadra risultati positivi nei giorni scorsi. In totale quindi ben sei casi. Due giocatori che sono scesi in campo domenica scorsa, altri due sono rimasti in panchina, mentre altrettanti non figuravano tra i convocati di mister Angelo Bottoni. Una situazione comunicata sia alla Asl che alla Figc Lnd che hanno applicato subito il protocollo. Per il Monte rinviate a data da destinarsi le prossime due gare prima delle quali domenica a Morolo contro i locali attualmente al palo dopo tre giornate di campionato. Lo stesso mister Bottoni è risultato negativo al tampone.

Nel Morolo si attende una svolta societaria. C'è un forte interesse di un noto gruppo di Frosinone che sarebbe pronto a rilevare il club a determinate condizioni. Staremo a vedere. La squadra ha bisogno di rinforzi e la società di forze nuove per avere un futuro roseo e migliorare l'attuale posizione.

La capolista Anagni, appreso del primo caso di positività al Coronavirus di un giocatore del Monte, come società ha posto in via precauzionale in isolamento da lunedì tredici calciatori, gli undici titolari e due subentrati nella gara contro i monticiani di domenica scorsa. Ma dalla Asl e dalla Figc non sono arrivate comunicazioni per cui tutto il gruppo oggi è tormnato ad allenarsi e domenica sarà impegnato alle 11 a Paliano nella gara casalinga contro il Falasche Lavinio.

Il Coronavirus ha colpito anche un membro del Pro Cisterna. Il gruppo è stato posto in isolamento. La Figc dopo la comunicazione della Asl di Latina ha applicato il protocollo. La gara di domenica contro il Ferentino è stata rinviata a data da destinarsi.

Il resto della giornata vede tra le ciociare il derby Sora-Paliano mentre l'Arce andrà sul campo di Formia per affrontare l'Atletico Lazio.

