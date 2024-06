Giovedì 6 Giugno 2024, 06:00

Un grave incidente si è verificato lungo la via Casilina a Ferentino. Un uomo di 49 anni è rimasto, infatti, ferito in modo serio dopo un incidente stradale. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri l'uomo - poco prima delle 22 - viaggiava su un monopattino munito anche di luce posteriore. Era in direzione Frosinone quando, per cause in corso di accertamento, è stato colpito, fortunatamente di striscio da un'auto, sembra un furgone bianco che procedeva nella stessa direzione. L'impatto ha comunque fatto sbalzare l'uomo sul monopattino che ha rovinato pesantemente a terra. Il furgone ha invece proseguito la sua marcia senza fermarsi. Subito gli automobilisti di passaggio hanno lanciato l'allarme. Intervenuti i carabinieri della Compagnia di Anagni e l'ambulanza del 118. I sanitari dopo aver curato in loco l'uomo, vista la gravità delle ferite riportate ne hanno disposto il trasferimento al Fabrizio Spaziani di Frosinone. La prognosi è di 30 giorni anche se fortunatamente l'uomo non è in pericolo di vita. I carabinieri ascoltando anche alcune testimonianze si sono messi subito alla ricerca del mezzo che ha urtato il monopattino senza fermarsi e prestare soccorso al 49enne ferito. Al momento il mezzo e chi lo guidava non sono stati ancora rintracciati. Si cerca nella zona di Ferentino un furgone bianco vecchio modello. Traffico in tilt sulla via Casilina e tanta paura per il 49enne. I carabinieri sperano anche che qualche telecamere della zona presente negli esercizi commerciali presenti possa avere ripreso le scene dell' incidente per arrivare presto ad individuare il mezzo e soprattutto chi lo guidava e si è dato immediatamente alla fuga.

E.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA