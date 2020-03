© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si arresta purtroppo il contagio da coronavirus in Ciociaria. E' di ieri, infatti, la notizia dell'ennesimo caso di positività. Riguarda l'Abate di Casamari, ricoverato in mattinata presso l'ospedale Spaziani del capoluogo. Chiusa l'abbazia cistercense. Per la verità il monastero era stato chiuso già da qualche giorno, ma da ieri è stata sospesa anche tutta l'attività all'interno del comprensorio che la ospita. Nel frattempo i dieci monaci della comunità sono sati posti in quarantena secondo le regole imposte dai protocolli, entrati in vigore con l'inizio dell'epidemia da coronavirus nel nostro Paese. Le loro condizioni vengono attentamente e quotidianamente monitorate dalle autorità sanitarie. Posti, dunque, sotto stretta sorveglianza i dieci religiosi in considerazione del fatto che, chi più e chi meno, nei giorni dell'incubazione della malattia possono essere entrati in contatto con l'abate, appunto positivo al coronavirus, come risultato purtroppo dal tampone effettuato. A questo punto, però, qualche preoccupazione potrebbe nascere anche per i giovani calciatori del Frosinone che da un paio di anni vivono e studiano nel convitto che si trova all'interno del comprensorio, ad un centinaio di metri di distanza dall'abbazia blindata già prima - come sottolineato - che si conoscesse il responso del tampone sul religioso. I ragazzi ospitati nel convitto dei monaci cistercensi sarebbero in tutto una quarantina e appartengono alle squadre che rappresentano in pratica l'intero settore giovanile del club giallazzurro, vale a dire Primavera, Under 15, Under 16 e Under 17. Si allenano presso il centro sportivo, a Ferentino, al pari dei giocatori della prima squadra, ma sul campo in erba sintetica. Sui circa 40 calciatori sarebbe stata avviata una indagine epidemiologica tesa a verificarne le condizioni fisiche. Anche se ad onor del vero, probabilmente, nessuno di loro avrà incontrato e conosciuto mai l'abate ora ricoverato presso l'ospedale del capoluogo. Le autorità sanitarie starebbero contattando, comunque, ognuno dei circa 40 giocatori canarini allo scopo di scongiurare il pericolo di eventuali conseguenze di contagio e non solo per gli stessi atleti. I calciatori, a quanto è dato sapere in mancanza di notizie ufficiali da parte del club di viale Olimpia interpellato dal Messaggero, ormai da diversi giorni non si trovano più a Casamari. Avrebbero, infatti, lasciato il convitto del monastero nella giornata di venerdì della scorsa settimana, per fare ritorno in famiglia dopo la sospensione degli allenamenti decisa dalla società e dell'attività scolastica proprio a causa della gravissima situazione relativa all'epidemia da coronavirus. La totalità degli atleti proviene da diverse regioni d'Italia, tra cui Campania, Toscana, Marche e Lazio. Nessuno, invece, a quanto pare, sarebbe originario della Ciociaria.