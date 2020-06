Guglielmo Mollicone, proclamato il lutto cittadino ad Arce: domani mattina i funerali

Arce si ferma per ricordare Guglielmo Mollicone. Domani, in occasione dei funerali che si svolgeranno alle 11 presso la chiesa dei Santissimi Apostoli Pietro e Paolo, il sindaco di Arce Luigi Germani ha proclamato il lutto cittadino. Bandiere del Comune a mezz'asta, manifesto funerario con cui l'amministrazione comunale esprime il suo cordoglio ai familiari di Gugliemo e un minuto di silenzio che verrà osservato in un luogo ancora da stabilire.

Quando Guglielmo Mollicone venne portato in caserma durante la veglia funebre della figlia Serena Le pagine dall'archivio de Il Messaggero

Morto Guglielmo Mollicone, papà di Serena uccisa ad Arce: ha lottato 20 anni per la verità



Ultimo aggiornamento: 13:03

