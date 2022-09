Martedì 13 Settembre 2022, 08:13

Violenza sessuale sulla nipotina della compagna, pensionato di 62 anni residente a Ceccano finisce sotto processo. I fatti risalgono al 2018 quando la ragazzina molto spesso si faceva accompagnare dalla madre a casa della nonna. Ormai anche il suo compagno lo considerava come un nonno acquisito. Ma i sentimenti che provava l'anziano nei confronti della bambina, non erano quelli che poteva provare un nonno per una nipote. L'uomo, a detta della ragazzina che è stata ascoltata anche da una psicologa che ha ritenuto attendibile e molto lineare il suo racconto, quando si trovavano da soli ne approfittava per palpeggiarla e per farsi toccare nelle zone intime. Ma la bambina che per lungo tempo ha tenuto per sé quel segreto, ad un certo punto si è sfogata con una amichetta confessando quello che il caro nonno la costringeva a fare quando si trovavano da soli e lontano da sguardi indiscreti. L'amichetta, sconvolta da quel racconto, aveva riferito tutto alla mamma della vittima.

Quest'ultima inorridita da quel racconto stentava a crederci. Proprio lei accompagnava la sua bambina a casa della suocera per farle trascorrere qualche ora piacevole insieme ai nonni. Invece la figlioletta in quella casa passava ore di inferno. La madre della piccola vittima che non poteva accettare che quella persona che aveva fatto del male alla sua bambina restasse impunita ha fatto scattare la denuncia. A seguito di questa denuncia la procura ha avviato l'inchiesta. A conclusione delle indagini il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti del sessantaduenne. Il Gup Fiammetta Palmieri alla luce degli elementi raccolti ha deciso di trascinare l'uomo alla sbarra. La 14enne il 16 settembre sarà difesa dall'avvocato Marco Cianfrocca. L'imputato che sarà invece difeso dall'avvocato Pierluigi Taglienti ha sempre respinto tutte le accuse sostenendo che la bambina sarebbe dotata di una fervida fantasia.

Marina Mingarelli

