«Poco ambizioso, generico ed incoerente».

A Legambiente di Frosinone non piace il Pums (piano urbano della mobilità sostenibile) approvato dall'amministrazione Ottaviani. Nel piano dove sono previste sia le soluzioni individuate per una mobilità più sostenibile mancano, secondo gli ambientalisti, alcuni dettagli che farebbero la differenza.

«Per tutta una serie di tematiche di rilievo scrive il presidente Stefano Ceccarelli - descritte nella parte generale (ad esempio l'intermodalità nei trasporti, la sharing mobility, la sicurezza stradale, l'inquinamento acustico) non vi è traccia di azioni o proposte chiaramente inquadrabili, mentre al contrario le risposte fornite sono generiche o sintetizzabili in meri auspici destinati verosimilmente a restare lettera morta».

In secondo luogo, secondo Legambiente «non si può non rimarcare la timidezza di un piano incapace di traghettare Frosinone verso un futuro tanto necessario quanto desiderabile».

Sei i punti critici che evidenzia Legambiente: 1) Nessuna azione è prevista per rafforzare il ruolo primario della pedonalità: avevamo auspicato iniziative per l'allargamento dei marciapiedi nei luoghi in cui il passeggio è un'abitudine consolidata (p.es. via Aldo Moro), ma non siamo stati ascoltati.

2) Non è stata adeguatamente riconosciuta la funzione strategica della stazione ferroviaria come hub per la mobilità e luogo primario di interscambio fra una varietà di mezzi di trasporto.

3) Manca la previsione di nodi di scambio precisamente individuati posti all'ingresso nel centro urbano che consentano di alleggerire i flussi di traffico provenienti dai comuni limitrofi.

4) La parte alta della città, che assolve una funzione identitaria per i frusinati è quasi del tutto assente nel piano: non sono menzionati altri accessi al centro storico nel quadro di una mobilità sostenibile ad eccezione dell'ascensore inclinato.

5) Non vi è alcuna previsione di un'estensione futura delle Ztl.

6) Mancano agevolazioni puntuali alla mobilità elettrica in grado di favorire la diffusione di veicoli elettrici quale ad esempio l'esenzione dal pagamento della sosta sulle strisce blu.

LE BICI

Quanto alla ciclabilità, stigmatizziamo l'assenza di un chiaro cronoprogramma per l'attuazione dei percorsi protetti proposti nel piano. In conclusione il piano, così come formulato, rappresenterebbe l'ennesima occasione perduta per un ripensamento profondo della mobilità urbana a Frosinone.

L'unico elemento apprezzabile , per l'associazione, è il nuovo assetto viario tra lo Scalo-De Matthaeis.

«La previsione di una corsia preferenziale conclude la nota - per la metropolitana leggera e la realizzazione prioritaria del percorso ciclabile in quella che è la direttrice nodale della città rappresentano senza dubbio delle novità positive su cui non possiamo che esprimere il nostro apprezzamento».

INQUINAMENTO

Sul fronte inquinamento da pm 10 ieri è stato pubblicato il report delle centraline mobili dell'associazione dei medici per l'ambiente che, a Frosinone, hanno esaminato i dati del mese di novembre. A Madonna della Neve (con il 60% di sforamenti della durata del mese) e allo Scalo (con il 70%) le situazioni più gravi. Netta la differenza con la zona alta del centro storico dove solo il 25% degli sforamenti si sono registrati a novembre. Altrettanto evidente la differenza anche per quanto riguarda le concentrazioni con la parte bassa che, oltre a superare il limite di 50 mg/mc, ha registrato in più occasioni superamenti pari al doppio (100) delle concentrazioni limite mentre in centro non si superano i 70 mg/mc.



