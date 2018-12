© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mobilità in deroga 2018 non pagata: è stato un Natale amaro per 1600 famiglie ciociare che vivono con l’assegno dell’ammortizzatore sociale che, per molti, non viene erogato da oltre sei mesi. La Regione non ha i soldi necessari per coprire tutto il 2018.Le 1600 famiglie rappresentano ex lavoratori di fabbriche chiuse che, grazie al riconoscimento dell’area di Crisi Industriale Complessa, hanno ottenuto il diritto alla mobilità in deroga. Ma il mancato pagamento da parte della Regione, che riceve i fondi dal Governo e invia le determinazioni di ogni singolo ex lavoratore all’Inps per gli assegni, ha creato disagi alle famiglie. Gli ex operai si sono riuniti nel comitato Vertenza Frusinate che da alcuni giorni protesta nel palazzo della Provincia, in «assemblea permanente». Hanno passato il Natale lì ed anche Santo Stefano organizzandosi con i turni e con i viveri.La protesta ieri si è spostata anche allo stadio «Stirpe» (dove si giocava Frosinone-Milan) dove i disoccupati hanno appeso uno striscione dietro la Curva Nord.Per sbloccare la situazione è necessaria l’approvazione della Legge Finanziaria che è in discussione alla Camera. L’approvazione definitiva è prevista per il 29 dicembre. A quel punto, grazie ad un emendamento che destina 6 milioni di euro agli ammortizzatori sociali compresa la mobilità in deroga 2018, i fondi saranno a disposizione della Regione.Nel frattempo si avvicina il 2019, un anno decisivo per il futuro di diverse aziende ciociare. All’Ilva di Patrica si stanno effettuando lavori di bonifica per poi presentare il bando di vendita. Alla Iacobucci Aerospace di Ferentino i 100 lavoratori sono in CIGS fino a settembre. Alla Biomedica Foscama i 100 dipendenti hanno ottenuto in questi giorni la CIGS per 12 mesi ma sperano nella vendita del sito. Infine alla Valeo di Ferentino, 100 lavoratori sono in Contratti di solidarietà fino a giugno. Tutti si augurano soluzioni concrete e positive.