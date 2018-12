© RIPRODUZIONE RISERVATA

La difficile vertenza intrapresa tra i sindacati ciociari per poter ottenere la proroga della mobilità per 1300 disoccupati ciociari a tutto il 2018 che permetterebbe di agganciare anche il 2019 si è arricchita di un nuovo capitolo. Il sottosegretario al Ministero del Lavoro, Claudio Durigon, nel corso di un intervento telefonico in una riunione della Lega, ha annunciato lo stanziamento di 6 milioni di euro per gli ammortizzatori sociali con particolare riferimento alla mobilità in deroga dei disoccupati ciociari riuniti nel comitato Vertenza Frusinate.Un annuncio poi ripreso anche dall’esponente ciociaro del M5S, partito di Governo, Enrica Segneri. Ma sia i sindacati che i disoccupati restano cauti. E la protesta degli ex lavoratori in presidio permanente in Provincia prosegue.«Vogliamo essere ottimisti e pensiamo che la notizia sia vera - ha spiegato Anselmo Briganti della CGIL- non si tratta di un provvedimento contenuto nella finanziaria 2019 in quanto si tratta di fondi per la mobilità 2018. Crediamo più in un decreto legge o un emendamento che quindi è subito esecutivo. Una volta confermati questi fondi, vanno trasmessi alla Regione Lazio che deve dar vita ad una specifica determina di pagamento. I tempi possono essere brevissimi in quanto alla Regione - ha aggiunto Briganti- abbiamo già preparato tutta la documentazione con i nomi di tutti i disoccupati aventi diritto alla mobilità in deroga per il 2018 e le mensilità che gli spettano. L’operazione va fatta entro il 31 dicembre in modo da poter agganciare la mobilità anche nel 2019».Gli aventi diritto nei prossimi giorni potrebbero aumentare con gli ex Marangoni, si sta verificando quanti ex lavoratori possano accedere alla pensione con l’ottava salvaguardia.L’ulteriore deroga per il 2019 è possibile per il riconoscimento dell’Area di Crisi Industriale complessa per la zona Frosinone-Anagni. Il Governo per gli ammortizzatori sociali, CIGS e mobilità in deroga ha già stanziato 117 milioni di euro da dividere tra le 15 aree di crisi industriale complessa.«Restiamo in assemblea permanente, per noi vale il motto carta canta. Ci aspettiamo il documento ufficiale della Regione dopo lo stanziamento del Governo - ha spiegato Gino Rossi di Vertenza Frusinate - vogliamo essere sì ottimisti, ma prudenti, troppe volte abbiamo avuto delusioni in questi anni».Emiliano Papillo