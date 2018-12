© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nulla di fatto questo pomeriggio alla Regione Lazio per quanto riguarda il pagamento della mobilità in deroga per il 2018 e l'ulteriore deroga al 2019. I sindacati Cgil, Cisl, Uil, ed Ugl hanno incontrato i funzionari ed i vertici dell'assessorato al lavoro guidato da Claudio di Berardino per fare il punto della situazione, ma ad oggi mancherebbero ben 10 milioni di euro per chiudere la pratica 2018.Anselmo Briganti, segretario provinciale Cgil, spiega l'esito dell'incontro.«La situazione attualmente non è bellissima ma siamo in costante contatto con la Regione Lazio ed il Ministero del Lavoro per trovare le adeguate risposte- ha spiegato Briganti-In pratica la Regione Lazio ha a disposizione 8 milioni di euro. Per coprire tutti e 1200 ex operai in mobilità in deroga ne occorrono almeno il doppio. Bisogna poi pensare che a giorni si aggiungeranno gli ex Marangoni ed altri per cui rischiamo di arrivare a 1600 pratiche da pagare. Il ministero ci ha assicurato che farà il possibile per elargire i fondi necessari che ammontano a circa 10 milioni di euro, ma al momento non ci sono».«Praticamente andiamo avanti con la trattiva costante. Siamo in contatto con ministero e Regione Lazio. Venerdì torneremo alla Pisana per un tavolo tecnico e martedì di nuovo in Regione Lazio per definire la situazion- ha aggiunto Briganti- non escludiamo anche altre strade. Il punto fondamentale è il fatto che non chiudendo il 2018 non posiamo allacciarlo al 2019 anno per il quale vanno trovati i fondi dalla finanziaria. Il Governo ha stanziato 117 milioni di euro per le mobilità in deroga ma riguardano oltre alla Provincia di Frosinone anche altre 14 aree di crisi industriale complessa. Significa neanche 10 milioni di euro. Poi se veramente ci dovessimo trovare 1600 persone la situazione peggiorerebbe. Ci auguriamo che nel 2019 almeno 200 persone possanno andare in pensione in modo da allegerire il peso della spesa. Il tutto in attesa di progetti e fondi per l'accordo di programma»«Malgrado la situazione oggi non sia sbloccata- ha concluso l'esponente Cgil- faremo di tutto per garantire la mobilità 2018 e 2019».I disoccupati riuniti nel comitato Vertenza Frusinate si sono riuniti in assemblea alla Provincia. Si annunciano altre forme di protesta anche eclatanti se la situazione entro una settimana non troverà una svolta positiva.