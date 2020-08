© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il neo allenatore del Pescara, Massimo Oddo, che ha firmato un biennale con il club della sua città, avrebbe già consegnato la lista della spesa alla Società. E uno dei nomi che figurano nella lista del tecnico, è quello di Francesco Zampano , 26 anni, difensore del Frosinone, arrivato in Ciociaria ad agosto 2018, dopo quattro stagioni a Pescara. Per Oddo si tratta di un ritorno sulla panchina della squadra abruzzese dopo l’amara parentesi di Perugia che si è chiusa con la retrocessione in Serie C degli umbri ai playout e proprio contro la formazione che adesso è tornato a guidare. Oddo conosce bene Zampano per averlo allenato anche ai tempi della promozione in Serie A del Pescara, in cui l’attuale giocatore del Frosinone che andrà in scadenza il 30 giugno del’anno prosismo, ricopriva il ruolo di terzino destro nella difesa a quattro. Al momento non ci sarebbero stati ancora contatti tra le due Società, ma il Pescara sarebbe interessato pure - stando a notizie rimbalzate dall’Abruzzo - ad un altro giallazzurro, più precisamente all’attaccante Citro, il cui contratto con il club di viale Olimpia, scadrà a giugno 2021. Ma il Pescara ha un “sogno proibito”, come lo hanno definito con una certa enfasi in riva all’Adriatico, cioè l’eventuale ingaggio di Marcello Trotta e Federico Dionisi per il proprio reparto avanzato. E, probabilmente, resterà un sogno proibito per il club del presidente Sebastiani dal momento che difficilmente il Frosinone rinuncerà contemporaneamente al bomber di Cantalice e alla punta che dovrebbe rientrare dal prestito all’Ascoli. Magari per Trotta potrebbe esserci qualche possibilità in più, anche se poi ci sarebbero da considerare gli ingaggi importanti dell’uno e dell’altro. Il mercato, intanto, sta per entrare nel vivo anche alla luce del poco tempo a disposizione dei club rispetto agli anni passati. La finestra estiva, infatti, si chiuderà il 5 ottobre, quindi appena qualche giorno in più di un mese per fare la spesa da parte delle 20 Società di B, necessaria per puntellare i rispettivi organici e rimediare alle carenze di natura tecnica e tattica venute a galla nell’ultimo campionato. E a proposito di mercato, si è svolto il vertice societario tra il presidente Stirpe, il responsabile dell’area tecnica Salvini e il direttore sportivo Frara. Oltre ad essere stati analizzati a fondo i motivi che avrebbero condizionato la marcia della squadra nel periodo cruciale del post Covid, si è fatto il punto sul mercato. In primo piano le strategie per eventuali uscite - senza le quali sarebbero impossibili le entrate - con un pensiero ovviamente anche per qualche rinforzo. Gli obiettivi, come ha sempre sottolineato il presidente Stirpe, non dovrebbero discostarsi da quelli del passato. Pertanto, un Frosinone costantemente posizionato nella parte sinistra della classifica, con un occhio alla griglia playoff. Per il capitano giallazzurro Brighenti, intanto, c’è l’interessamento della Spal, anche se fino a ieri gli estensi non avevano ancora bussato alla porta dei ciociari, proprietari del cartellino del difensore, legato al Frosinone fino al 30 giugno 2022. Il centrocampista ghanese Besea, invece, potrebbe essere ceduto a titolo defnitivo alla Viterbese dove in questi anni in prestito ha fatto bene. Volpe ed Errico, punta centrale il primo, centrocampista offensivo il secondo, rientrati dal prestito alla squadra della Tuscia, potrebbero essere inseriti nella rosa della prima squadra. Il condizionale è d’obbligo visto che in tempo di mercato non esistono certezze e le situazioni possono cambiare da un momento all’altro, coinvolgendo magari quei calciatori considerati incedibili. Il giallazzurro Ciano è uno di questi, non a caso il Frosinone lo ha blindato facendogli firmare un contratto di 4 anni, quindi fino al 2024. E’ pur vero, comunque, che se al Frosinone prima del 5 ottobre dovesse arrivare una offerta irrinunciabile per Ciano, la cui valutazione di mercato dovrebbe aggirarsi sui 3,5/4 milioni di euro, il gioiello potrebbe anche uscire dalla cassaforte del club e finire in quella del nuovo acquirente. In Serie B, però, sono poche le Società che possono permettersi di spendere grosse cifre e tra queste c’è sicuramente il Monza del duo Berlusconi-Galliani che, non a caso, per l’attacco starebbe pensando proprio a Ciano, al pari di Spal e Crotone. Tra i maggiori indiziati a lasciare la Ciociaria, invece, ci sarebbero due giovani e, per la precisione, la punta Matarese e il centrocampista Vitale che nell’ultimo campionato hanno collezionato pochissime presenze. Infatti, Nesta ha utilizzato entrambi i giocatori con il contagocce. Perciò il club sarebbe intenzionato a cederli a titolo definitivo al migliore offerente o quantomeno darli in prestito.