Gambe svettanti, lustrini, outfit argentati, battiti di cuore e trionfo di rosa in onore dell'attualissima "Barbie mania". Fa sognare la tappa di Fara in Sabina delle finali regionali dell'84esima edizione di Miss Italia. A piazza Garibaldi è un viavai di belle ragazze con tante aspettative. In palio la fascia di Miss Sorriso Lazio 2023, vinta dalla diciottenne Veronica Iovini che accede di diritto alle prefinali nazionali. Nata ama residente a Isoletta D'Arce, la neo miss merita senza ombra di dubbio il titolo: quando sorride, si illumina tutto il suo bel viso da bruna. Diploma di liceo scientifico nel cassetto, single, la reginetta è pronta ad affrontare l'università. «Non sono ancora sicura però sottolinea la vincitrice se iscrivermi ad economia o ingegneria». Sei molto brava in matematica quindi? «Direi di sì. Mi piacerebbe fare anche la modella, ma senza incorrere in brutte esperienze. A modo mio insomma». Una millennials decisamente con le idee chiare, quindi, e un passato nella ginnastica artistica agonistica. Ma adesso è tempo di glamour. La fascia conquistata rappresenta le origini del concorso, nato nel 1939 con il nome di "5.000 lire per un sorriso". Tre edizioni poi lo stop per la guerra e il nuovo corso, nel 1946, con il nome di Miss Italia. Che effetto ti fa tutto questo? «Sono molto onorata. E' una fascia a cui tenevo molto». All'atteso momento della proclamazione, ecco mamma Cristina e papà Rocco.