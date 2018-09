di Vincenzo Caramadre

Rifiuti abbandonati all'interno di due aree comunali: scattano i sigilli.

I controlli a tutela dell'ambiente sono stati portati a termine a Pontecorvo dai carabinieri e dall'Arpa Lazio: denunciato il sindaco Anselmo Rotondo, al quale viene contestato l'abbandono e smaltimento irregolare di rifiuti.

IL CONTROLLO

Il controllo dei carabinieri è scattato nel pomeriggio di martedì nella zona del Giardino dello Sport, dove i carabinieri diretti dal capitano Tamara Nicolai, assieme ai tecnici di Arpa Lazio, hanno eseguito un'ispezione all'esterno del capannone utilizzato per la realizzazione dei carri allegorici, dove, stando alla ricostruzione dei militari, sono stati trovati accatastati materiali plastici, reti metalliche, bidoni di vernice e materiali di risulta. Gran parte del materiale che, con ogni probabilità, era stato accatastato dopo la realizzazione dei carri allegorici.

Ma non è tutto perché il controllo ha riguardato anche il kartodromo, che si trova nella stessa area, dove sono stati individuati molti pneumatici utilizzati come barriere protettiva lungo la pista.

Dopo i rilievi fotografici è scattato il sequestro dell'intera area, pari a mille e cinquecento metri quadrati, e la e denuncia alla Procura della Repubblica di Cassino del sindaco pro-tempore. Il primo cittadino Anselmo Rotondo ha fornito ampia collaborazione e si è detto «sereno di poter dimostrare di non aver commesso alcun reato».

LA REPLICA

Già nella serata di martedì sui social ha informato i cittadini con una lettera. «Sono stati notificati al Comune di Pontecorvo due decreti di sequestro, con relativa denuncia nei confronti del sottoscritto, di altrettante aree nei pressi del velodromo e dei capannoni», ha spiegato il sindaco.

«Motivo? - ha aggiunto, a seguito di esposti arrivati negli ultimi giorni alle autorità preposte, Carabinieri e Arpa hanno eseguito controlli e trovato pneumatici, alcuni resti ferrosi e plastici dei carri di carnevale». Ma poi ha aggiunto: «Gli pneumatici erano lì da decenni all'interno del kartodromo. Lo stesso è stato sempre fatto con parti dei carri allegorici che, dalla nascita del capannone, vengono depositati, in attesa dell'edizione successiva, nell'area antistante il capannone che non è stato sequestrato. Sia chiaro: Carabinieri e Arpa bene hanno fatto solo il loro dovere, tranquillamente dimostrerò che non c'è stata alcuna violazione di legge. Preme, però, fare una considerazione. Negli ultimi giorni - ha proseguito - alcuni cittadini, da me autorizzati, hanno deciso di ripulire l'area del velodromo per organizzare il memorial in onore di Salvatore Sdoia (storico gestore della pista scomparso da poco, ndr), per cui l'esposto per i controlli ambientali non è che un atto di vigliaccheria politica, non tanto contro l'amministrazione comunale, ma contro gli appassionati di kart che hanno deciso di prendere l'iniziativa e organizzare l'evento sportivo. Una domanda ci aiuta a comprendere il tutto: gli pneumatici erano lì da 30 anni, ora che qualcuno ha preso l'iniziativa di organizzare il memorial scatta un esposto e il conseguente sequestro. Possibile che nessuno abbia notato l'inquinamento ambientale? Ad ogni modo siamo per la tutela dell'ambiente e per la legalità: abbiamo presentato istanza di dissequestro e bonificheremo l'area».



Giovedì 6 Settembre 2018



