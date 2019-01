Entrano in un supermercato di Frosinone e, anziché dirigersi verso gli scaffali per procedere all'acquisto dei prodotti, si dirigono direttamente verso l'addetto alla vigilanza. I due, 63 anni lui e 69 anni lei, hanno aggredito fisicamente e verbalmente la guardia giurata per intimorirla e asportare dall'attività commerciale la merce senza passare dalle casse. L'atteggiamento della coppia non ottiene però l'effetto sperato, tanto che dello spiacevole episodio viene informato il direttore, che attiva subito l'intervento della Polizia. La Squadra Volante ha poi ricostruito l'accaduto e identificato la coppia, per la quale è scattata la denuncia per estorsione. © RIPRODUZIONE RISERVATA