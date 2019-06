© RIPRODUZIONE RISERVATA

La loro storia è finita ormai da qualche tempo, ma lui, a quanto pare, non l'ha mai accettato. Per questo, nelle ultime settimane, avrebbe minacciato e perseguitato l'ex compagna. La donna, come accade spesso, ha pensato che, con il passare del tempo, sarebbe giunto a più miti consigli. Ma non è stato così perchè il suo ex ha fatto irruzione nella casa dell'ex moglie minacciandola assieme ai figli. Sono intervenuti i carabinieri e lo hanno arrestato.La storia, di presunte minacce, violenze e atti persecutori, arriva da Cassino e vede protagonista un 47enne disoccupato - arrestato con l'accusa di stalking (atti persecutori), violazione di domicilio e danneggiamento - e suo malgrado l'ex moglie. Una storia che si aggiunge alla lunga lista dei casi di stalking che si registrano nel cassinate, dove la Procura, ormai da anni, tratta in maniera prioritaria i casi di violenze tra le mura domestiche.I fatti. L'uomo, stando alla ricostruzione dei carabinieri diretti dal capitano Ivan Mastromanno, sabato sera si è recato nell'abitazione dell'ex moglie, dove la donna vive assieme ai suoi figli piccoli, ha sfondato una finestra ed entrato in casa. Una volta dentro avrebbe minacciato di morte la sua ex consorte e i suoi figli. Solo minacce, per fortuna. Non ci sono state violenze, per cui la donna ha avuto il tempo di chiedere aiuto al 112. Sul posto si sono diretti gli uomini del nucleo operativo e radiomobile, i quali hanno riportato la calma tra le mura domestiche e bloccato l'uomo. Lui è stato identificato e condotto in caserma, mentre la donna ha raccontato quanto le stava accedendo orami da diverse settimane. «L'episodio - hanno spiegato i carabinieri - è l'ultimo di una serie reiterata di atti vessatori e persecutori che l'uomo ha messo in atto nei confronti dell'ex-coniuge nell'ultimo mese». Verbalizzata la testimonianza della donna, ai carabinieri non è rimasto che informare il Pm, la dottoressa Valentina Maisto e per il 47enne (già noto alle forze dell'ordine per reati contro la persona ed il patrimonio), è scattato l'arresto in flagranza di reato. E' stato associato nel carcere di Cassino e nelle prossime ore comparirà dinanzi al giudice per la convalida.