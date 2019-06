© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessia Savo era appena rientrata a casa, per pranzo, dai genitori, in via Acciaccarelli a Frosinone. Lì, pochi minuti prima, qualcuno aveva lanciato una lettera sul terrazzo. Lettera raccolta dalla madre.«Sì, è stata lanciata pochi minuti prima che arrivasse Alessia, perchè io, sul terrazzo avevo trascorso buona parte della giornata. E sono certa che non ci fosse nulla. Poi, a ora di pranzo, ho notato quella busta. C’era scritto “Aprimi” e l’ho presa».Con scrittura in stampatello, c’era l’ammonimento: «Ti troverò e ti ucciderò stanotte»: erano due bigliettini su fogli di quaderno a righe ritagliati con una forbice o un taglierino. Destinataria Alessia Savo, esponente di Fratelli d’Italia, già sindaco di Torrice per due mandati, candidata alle scorse Regionali con la Lega risultando la più votata nel Lazio.«Il balcone è al primo piano - prosegue la mamma - per cui è facile lanciarvi qualcosa».Ma ieri era un giorno particolare, perchè in mattinata si era tenuta l’udienza in Tribunale in cui Alessia è parte offesa in quanto si è sentita diffamata da un ex esponente di opposizione.I due episodi sono da mettere in relazione?Forse. Ma questa, ora, è materia dei carabinieri poichè l’ex sindaco di Torrice, nel pomeriggio, ha firmato una denuncia (per ora contro ignori) mostrando i foglietti con le intimidazioni.Poi, sui social, Alessia Savo rivela che quelle minacce sono solo l’epilogo di una spirale. «Nei giorni scorsi minacce verso i miei bambini con frasi irripetibili da parte di persone a me note». E questo episodio si è verificato a Torrice. I figli della dottoressa hanno 3 anni.L’ex sindaco si è limitata a commentare: «Non ho paura. Chi lo ha fatto dovrà risponderne davanti alle competenti autorità».