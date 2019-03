Million Day, la dea bendata sbarca a Sora: è il quarto caso in un anno in provincia di Frosinone

Un altro vincita al Million Day in provincia di Frosinone: domenica 17 marzo, un giocatore di Sora in provincia di Frosinone ha indovinato la combinazione dei 5 numeri vincenti e realizzato così il sogno di vincere 1 milione di euro giocando solo 1 euro. I numeri vincenti sono stati 19, 26, 38, 48, 54 e quella di ieri sera è stata la 52esima vincita milionaria dalla nascita del gioco che fa registrare un vero e proprio caso Ciociaria: da un anno a questa parte sono state già quattro le vincite. La prima a Fumone nel marzo 2018, poi nel capoluogo a maggio, a Veroli in agosto e ora a Sora. © RIPRODUZIONE RISERVATA