Merletti per la sartoria sociale: vince la solidarietà

Modelli di borse riutilizzando tessuti di vele del kitesurf saranno realizzati dai volontari della Cooperativa sociale Spazio Incontro Onlus nell’ambito del progetto “Sartoria Sociale Sottosopra” di Selvacava, frazione di Ausonia Ma il progetto, lanciato ad inizio anno, ha già un partner importante: l’Associazione Tombolo di Isernia. Un’associazione che lavora per la conservazione dei vecchi mestieri, a partire dalla lavorazione dei merletti cari alle nostre nonne.Ebbene, proprio dall’ Associazione Tombolo di Isernia, sono stati donati alla Cooperativa Sociale di Ausonia degli splendidi inserti di merletto lavorato a tombolo (una produzione molto particolare) che le sapienti mani delle sarte ciociare utilizzeranno per dar vita a singolari borse. Borse, cioè, realizzate con materiale di scarto e ornate con preziosi merletti dal sapore antico.L’INIZIATIVAL’iniziativa della Coop nasce grazie alla concessione in comodato d’uso da parte del Comune di Ausonia alla cooperativa sociale dell’immobile che ha ospitato per circa 60 anni le suore gianelline. L’attività sartoriale, invece, si sviluppa e sta crescendo riutilizzando vele “vissute” per il kitesurf, che sono state donate dall’associazione L’Eclipse di Formia presieduta da Nicola Spadea, più volte campione di windsurf che ha creduto in questo progetto di innovazione sociale e culturale. Saranno prodotte non solo borse ma anche altri articoli per la vendita sempre riutilizzando vecchi tessuti di vita vissuta. Un percorso formativo e imprenditoriale che nasce grazie all’intraprendenza della cooperativa sociale “Spazio Incontro Onlus” presieduta da Angela Di Russo che, con il suo gruppo di lavoro, ha dato vita a questa esperienza di riuso e recupero soprattutto di luoghi che sarebbero rimasti abbandonati.IL PROGETTOIl progetto è stato spiegato dalla presidente Angela Di Russo: «L’obiettivo è quello di dare risposte e speranza a quelle persone che vivono ai margini o si trovano in un contesto di disagio. La prima fase sarà quella della formazione, alla quale seguirà quella della produzione, e il terzo ed ultimo step vorrà essere la concreta prospettiva di dare vita ad una impresa sociale che porterà alla stabilizzazione di quelle persone che avranno scelto e creduto, ed investito in termini di volontà e apprendimento, in questa bella avventura». Secondo il progetto ci sarà il riciclo di materiali che altrimenti finirebbero in discarica.Per la cronaca va detto che il progetto della sartoria sociale è sostenuto dalla Chiesa Valdese mediante l’otto per mille.LA SINERGIAOra, grazie al nuovo partner, si è stretta una importante sinergia voluta dall’assessore alla Cultura di Isernia, Eugenio Kniahynicki, e subito raccolta dalla presidente della cooperativa sociale Spazio Incontro Onlus, Angela Di Russo, per realizzare uno scambio di cultura e tradizioni, finalizzato a un primo prototipo di borsa che avrà come inserto lo splendido merletto isernino, intessuto dalle esperte merlettaie della città.Non sarà l’unico pezzo di “Isernia” della borsa, perché l’imprenditore Romolo D’Orazio di ModaImpresa, non ha voluto far mancare il suo contributo a questa iniziativa, donando materiale di sfrido della produzione dell’azienda, in un’ ottica di economia circolare necessaria a dare il buon esempio di pratiche sostenibili sia sotto gli aspetti ambientali che culturali.A settembre saranno presentati i prototipi, che uniranno cultura e tradizione, ma soprattutto idee, per far rinascere i territori e “ricucire” speranze.LA PRESIDENTEDichiara la presidente Angela di Russo: «Il nostro impegno è massimo per contribuire a portare know how che sia da stimolo a creare nuove opportunità. Ringrazio l’assessore Kniahynicki, per aver creato questa possibilità, e la signora Lidia Tedeschi, per averci donato degli inserti di tombolo che le sarte utilizzeranno al meglio per la realizzazione della borsa, un particolare ringraziamento va all’imprenditore Romolo D’Orazio di ModaImpresa per aver voluto dare con lungimiranza una seconda vita a scarti di produzione che contribuiranno a realizzare tanti altri prodotti nella nostra sartoria sociale».