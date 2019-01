A partire da mercoledì 9 gennaio 2019 riprenderanno i lavori di consolidamento del viadotto “Anxur”, sulla strada statale 699 “dell’Abbazia di Fossanova”, in provincia di Latina.



Per consentire l’esecuzione degli interventi la strada sarà temporaneamente chiusa nel tratto interessato, tra lo svincolo di Frasso e l’innesto sulla strada statale 7 “Via Appia” (svincolo Frosinone/Priverno) in entrambe le direzioni. Il traffico sarà deviato sulla viabilità provinciale con indicazioni sul posto.



Gli interventi avranno una durata di tre mesi dall'avvio e consentiranno la riapertura definitiva dell'opera.