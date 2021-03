14 Marzo 2021

Il premier Mario Draghi è stato ermetico. «E’ stato appena concluso il primo contratto tra un’azienda italiana e una titolare di brevetto» si è limitato a dire venerdì quando, in visita all’hub vaccinale di Fiumicino, ha rimarcato la ferma intenzione del governo di produrre “in casa” i vaccini. Un obiettivo per cui si è speso soprattutto Giancarlo Giorgetti. Ormai da settimane il ministro per lo Sviluppo economico incontra regolarmente il commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo e Farmindustria, proprio per mettere a punto i dettagli del cosiddetto “sovranismo vaccinale”.

L’AZIENDA

Un proposito che, per forza di cose, passa per il Lazio e il suo poderoso distretto farmaceutico. Tant’è che l’azienda di cui ha parlato Draghi si è scoperto essere la multinazionale americana Thermo Fisher. Un colosso del settore che ha stabilimenti a Monza e Ferentino (in provincia di Frosinone) ed ha firmato una lettera di intenti per produrre, infialare e commercializzare il vaccino dell’azienda tedesca CureVac. Un farmaco sviluppato con la tecnica dell’Rna messaggero (come Pfizer e Moderna) e prossimo all’approvazione da parte dell’Agenzia europea del farmaco, di cui l’Italia ha già acquistato quasi 30 milioni di dosi.

Perché lo si inizi a produrre, però, ci vorranno dai 6 agli 8 mesi. Tempi necessari non solo per attendere le autorizzazioni, ma anche per potenziare le due sedi. In particolare il sito ciociaro, che conta 900 dipendenti, occupa 14.034 metri quadrati, ed è specializzato nello sviluppo di prodotti integrati liquidi, sterili e liofilizzati. Già nel 2020 ha annunciato un investimento di 130 milioni di euro per realizzare un nuovo centro produttivo, interamente integrato con gli attuali laboratori e con gli uffici gestionali, e un nuovo reparto sterile, nonché interventi di ricerca e sviluppo finalizzati al potenziamento del settore dell’immunoterapia e dei biofarmaci ad azione anti neurodegenerativa. E proprio dell’adeguamento degli stabilimenti (e dei problemi connessi) hanno parlato ieri pomeriggio i direttori degli stabilimenti in una lunga call con i vertici della Società che mantiene il massimo segreto su tutta l’operazione.

Ma è ormai certo che la grande produzione di vaccini in Italia, come dichiarato venerdì dal governatore Nicola Zingaretti che ha accompagnato Draghi nella sua visita a Fiumicino, passerà «per almeno 3 siti produttivi del Lazio».

LE ALTRE

Il primo è sempre in Ciociaria. A 20 chilometri da Ferentino, infatti, un’altra grande multinazionale farmaceutica, la Sanofi di Anagni, è in dirittura di arrivo. A giorni, infatti, Sanofi e Gsk (GlaxoSmithKline) comunicheranno i risultati della Fase 2 della sperimentazione su cui stanno lavorando dallo scorso anno. Se i dati di questo studio saranno positivi («Finora i riscontri sono stati ottimi» fanno sapere) la Fase 3 potrebbe iniziare prima dell’estate, con la potenziale disponibilità del vaccino nel 4° trimestre di quest’anno. Lo stabilimento di Anagni, è un centro di eccellenza a livello europeo per la produzione di prodotti farmaceutici sterili iniettabili, e ha una lunga esperienza nella produzione di vaccini. Pertanto, nel sito ciociaro arriverà l’antigene puro che sarà trattato con la soluzione fisiologica per rendere fruibile il composto e, quindi, pronto per essere iniettato. Secondo gli accordi siglati con l’UE, Sanofi fornirà 300 milioni di dosi del vaccino ricombinante adiuvato a base di proteine (di queste, 40 milioni saranno destinate all’Italia).

Chi invece, sta infialando dosi già da novembre, è la Catalent che, sempre da Anagni, sta mettendo in commercio il vaccino di AstraZeneca (sviluppato dall’azienda anglo-svedese con l’università di Oxford e un’altra eccellenza laziale, l’Irbm di Pomezia).