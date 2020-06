Tanto tuonò che non piovve. Alla fine, dopo settimane di ipotesi su una nuova collocazione del mercato “americano” del rione Giardino, dopo le proteste di alcuni residenti e commercianti della zona, dopo l’affissione di manifesti in vari punti del centro sulla necessità di far “riaprire” lo storico mercatino del centro di Frosinone, l’amministrazione comunale ha deciso una rivisitazione degli spazi ma il mantenimento in loco del mercato.

In una riunione di ieri mattina svolta in Comune alla presenza dei rappresentanti sindacali di categoria con l’assessore al commercio Antonio Scaccia e quello alla Polizia Locale, Francesca Chiappini, insieme ai rispettivi dirigenti, si è stabilito di far restare dove è sempre stato il mercato degli abiti semi-usati.

Al di là della questione Covid-19 e delle sue limitazioni sul distanziamento sociale, nel corso della discussione è emersa la necessità di porre in maggior sicurezza l’area mercato da piazza Garibaldi sino a tutta via Giordano Bruno per consentire l’accesso, in caso di emergenza, dei mezzi di soccorso come l’ambulanza. Così è stata avanzata l’ipotesi di disporre i banconi del mercato o a forma di scacchiera o a su un unico lato della strada.

Nei prossimi giorni i tecnici del comune eseguiranno i rilievi del caso. Altro punto fondamentale sarà quello relativo ai controlli: a volte in passato il numero degli espositori di merce appariva superiore a quelli effettivamente autorizzati che in effetti, non arrivano a 40. Così con 35, massimo 40 banconi, anche allungando un po’ il mercato verso la Casa della Cultura gli spazi potrebbero essere garantiti per tutti. I controlli però saranno severi e non verranno fatti passare gli abusivi dell’ultima ora.

«La volontà emersa – ha dichiarato l’assessore al Commercio, Antonio Scaccia - è quella di farlo rimanere lì dov’è. Stavamo studiando altre strade (piazza Salvo D’Acquisto o piazzale Vienna ai Cavoni, ndr) solo per premunirci per tempo qualora fosse impossibile proseguire sul sito di sempre».

In realtà, al di là di questi tentativi il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, ha sempre sostenuto che il mercato potesse restare nella sua collocazione di sempre e che fosse del tutto inutile ricercare altro luogo per garantire il distanziamento sociale quando già tra qualche settimana tutto, epidemia permettendo, potrebbe tornare alla normalità. Soddisfazione viene espressa dall’assessore al centro storico, Rossella Testa: «E’ un mercato importante quello del Giardino ed è giusto che resti lì. Questa amministrazione ha sempre investito nel centro storico e questa è un’ulteriore conferma» ha precisato.

Sabato 20 giugno ricorre la festa dei Santi Patroni, Sant’Ormisda e San Silverio. Sarà una festa in tono minore a causa dell’epidemia Covid 19. Non sono previsti sul fronte laico eventi, manifestazioni, concerti, bancarelle e neppure i fuochi di artificio. Non ci sarà, sul fronte religioso nemmeno la consueta processione lungo le vie del centro mentre si svolgerà una piccola messa in ricordo dei santi patroni alle ore 19 in piazzale Vittorio Veneto. Un’ora prima (alle 18) i cittadini si potranno collegare in diretta sul sito del comune o sulla pagina Facebook della Proloco o sulla televisione locale Extra Tv per visitare la Cattedrale di Santa Maria e ripercorrere la storia dei Santi Patroni.

Ancora fermo per manutenzione l’ascensore inclinato di Frosinone. Bloccato dall’inizio di marzo non è mai ripartito a causa della manutenzione e dei collaudi previsti. Secondo i tempi previsti dovrebbe ripartire intorno alla metà di luglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA