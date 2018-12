© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ la testimonianza di un medico. Di un medico di base «vecchia maniera», di quelli che sfidano neve e gelo per visitare la vecchietta che non può raggiungere lo studio; di quelli che rispondono sempre al telefono, 24 ore su 24, senza far distinzione tra giorni feriali e festivi; di quelli che non hanno orario allo studio sacrificando gli appuntamenti presi con la famiglia o con gli amici.MEDICO E SCRITTOREInsomma, un medico di famiglia «vero», di cui puoi fidarti; che ha sempre una parola di conforto.Ecco, Raoul Parlanti, di questa immensa esperienza accumulata come medico di famiglia, ha ora tratto un libro “Buona sera mister Park” che sarà presentato domani, alle 9,30 presso l’Amministrazione Provinciale.«E’ la testimonianza - spiega Parlanti - di come il Parkinson ti prende, progredisce lentamente e cambia la tua vita».IL PARKINSONIl Parkinson, infatti, è una malattia neurodegenerativa, ad evoluzione lenta ma progressiva, che coinvolge funzioni primarie quali il controllo dei movimenti e dell’equilibrio. La malattia si manifesta intorno ai 58-60 anni, quando la produzione di dopamina nel cervello cala consistentemente. Ad oggi rappresenta la seconda malattia neurodegenerativa, dopo l’Alzheimer.I PROVENTI PER LA RICERCAEbbene, spiega Raoul Parlanti: «Una sera ero nel mio studio e stavo finendo di scrivere “Buona sera mister Park”. Una giovane collega venne per chiedermi un consulto e, saputo del libro, mi chiese di leggerle le prime pagine. Ci vogliono quattro ore per leggere il libro. Non mi permise di interrompere la lettura fino alla fine del testo. Rise e pianse ad ogni capitolo. Alla fine mi disse: “Pubblicalo! Se non lo avessi letto mi avresti privato di una cosa importante”. E’ il mio primo libro. Lo presenterò insieme a Marcello Carlino e ad Antonio Martino. I proventi delle vendite serviranno a sostenere la ricerca scientifica nel campo delle malattie degenerative del sistema nervoso centrale».IL TEMATema del libro è l’impatto con una diagnosi medica severa. «Una diagnosi - spiega il dottor Parlanti - che impone la riprogrammazione della propria vita a partire da un bilancio della vita passata e dalla riconsiderazione dei valori importanti che, nella nuova situazione, vengono rivalutati in una luce nuova. Il libro è ricco di flash-back che si sviluppano come storie di volta in volta allegre o avventurose o commoventi, che si possono leggere come singoli episodi ma sono in realtà coordinati tra loro in una trama imposta dagli avvenimenti quotidiani e dai limiti legati alla nuova condizione di vita».I proventi delle vendite saranno devoluti a sostegno della ricerca scientifica nel campo delle malattie neurodegenerative, in costante aumento nel nostro territorio a causa dell’ invecchiamento della popolazione e dell’ inquinamento ambientale.«Ma è anche un libro di bilancio consuntivo dell’esistenza - osserva il prof. Marcello Carlino -. Libro di una passione per la medicina e per l’arte clinica che mai cede il passo e semmai ogni volta alza la posta. Ma è anche un libro di famiglia, scritto da un padre che si guarda allo specchio e da un nonno che si accende d’amore». Insomma, un libro per tutti.