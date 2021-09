Sabato 4 Settembre 2021, 07:56

Medici Ciociari no vax: arriva la prima doppia sospensione. L’Asl di Frosinone, nella mattina di ieri, ha sospeso la convenzione con un medico di famiglia non vaccinato, la decisione è arrivata dopo un’attenta analisi del piano vaccinale al quale non ha aderito il libero professionista in questione.

Contestualmente anche l'ordine dei Medici della Ciociaria, presieduto da Fabrizio Cristofari, ha provveduto alla sospensione.

A darne notizia è stata l'Unità di Crisi della Regione Lazio, ma non ci sarà nessun disagio per gli assistiti, perché l’Asl ha già provveduto a sostituire la professionista.

“Non ci sarà alcuna interruzione dell'attività assistenziale per i cittadini - è stato spiegato dall’Unità di Crisi - poiché già stamani (ieri, ndr) ha preso servizio il sostituto. Questo è un caso isolato, la stragrande maggioranza di medici e operatori è vaccinato, ma è in corso in tutte le Aziende l'attività di verifica nel rispetto della legge”. Con il medico di famiglia sospeso salgono a tre i casi di sanitari no vax in Ciociaria; ad inizio settimana, come noto, c’era stata la sospensione, senza stipendio, di due infermieri.

In totale sono stati trenta, su quattromila dipendenti Asl, i sanitari trovati senza immunità al Covid-19, in ventidue hanno dimostrato, tramite certificato medico, di non essersi sottoposti a vaccinazione per motivi di salute e per tutti è scattato il telelavoro. Altri sei avrebbe sanato la propria posizione, ma i controlli da parte degli uffici Asl proseguiranno anche nelle prossime settimane.

LA CURVA DEI CONTAGI

Per quel che concerne i contagi, nella giornata di ieri non ci sono state novità di rilievo: la curva è rimasta stabile, con una lieve flessione verso il basso.

Su 442 tamponi molecolari, sono stati riscontrati 16 nuovi di positivi, i negativizzati sono stati 54. E, per fortuna, non ci sono stati decessi.

La mappa dei nuovi casi per Comune è la seguente: cinque casi ad Anagni; due ad Alatri, Cassino e Ferentino; un caso ad Atina, Frosinone, Patrica, Roccasecca e Veroli. Scendono ulteriormente i ricoveri, l’altro ieri era undici, ieri nove.

IL PIANO VACCINALE

Cresce, invece, la vaccinazione tra i minorenni. In vista dell’avvio dell’anno scolastico e con l'avvio della vaccinazione libera dal primo settembre scorso, c’è stato un balzo in avanti della copertura vaccinale della fascia di età compresa tra i 12 e i 15 anni.

“Sono gli adolescenti che stanno scalando la classifica nella campagna vaccinale raggiungendo il 76,8 percento, in provincia di Frosinone.

L'accelerazione nei numeri rappresenta un fattore di interesse soprattutto per la ripresa in sicurezza delle lezioni”, è stato spiegato dall’Asl.

In pochi giorni la Ciociaria è passata dal 78 percento di adesione al piano d’immunizzazione al 78, percento.

Questa la fotografia per fasce d’età: ultraottantenni 86,2 percento; 70 -79 anni 87,2 percento; 60-69 anni 84,2 percento; 50-59 anni 80,0 percento; 40-49 anni 77,2 percento; 30-39 anni 69,7 percento; 20-29 anni 71,2 percento; 16-19 anni 74,8 percento e come detto 12-15 anni 76,8 percento.