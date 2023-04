Traffico di medicinali, scatole nascoste nel doppio fondo dell'auto: tre denunce

Tre persone sono state denunciate dagli agenti della Polizia di Stato per traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel corso di un controllo in autostrada, il personale della sottosezione della Stradale di Cassino ha effettuato accertamenti su una Volkswagen Passat e deciso la perquisizione del veicolo. All'interno del quale c'erano 274 scatole di medicinali analgesici oppioidi, acquistabili solo con prescrizione medica usati per la terapia del dolore per un valore di circa 15.000 euro.

I farmaci erano nascosti nel tunnel centrale tra i due posti anteriori, era stato creato un doppio fondo, al quale si accedeva tramite due pulsanti nascosti uno sotto lo sterzo e l’altro vicino al sedile lato guida, i quali azionavano un pistoncino che sollevava la consolle centrale.