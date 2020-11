Medicina, il lutto a Sora: si è spento il professore Gianni Gasbarrini Fortuna

Questa mattina è venuto a mancare presso l’ospedale di Sora, SS. Trinità, il professor Gianni Gasbarrini Fortuna. Aveva 87 anni.

Medico chirurgo, internista, gastroenterologo e geriatra è stato un professionista molto apprezzato. Nel corso della sua carriera ha rappresentato un punto di riferimento per tanti pazienti. Anche in tempi recenti si rivolgevano a lui per avere consigli. Tanto era profonda la sua esperienza di medico.

È stato socio e past president del Rotary Club Frosinone e past district Governor del Distretto Rotary 2080 Lazio e Sardegna. Attraverso il Rotary è stato promotore di tante iniziative di grande valenza sociale, sempre a favore delle fasce più deboli.

Grande sportivo, è stato un bravissimo sciatore, maestro riconosciuto e selezionatore nazionale di maestri di sci. Era un amante del mare e della barca a vela, appassionato della montagna, sia per gli sport invernali che per le escursioni sulle vette più alte.

Iscritto all’albo dei giornalisti, ha pubblicato tantissimi articoli di medicina, dedicati alla montagna, di approfondimento sulle attività del Rotary e di storia di cui era appassionato cultore.

Giovedì scorso a causa di un incidente domestico è stato ricoverato presso l’ospedale civile di Sora. Purtroppo alcune complicanze sopraggiunte successivamente gli sono state fatali.

Lascia la moglie Bianca Iafrate e due figli, Daniela moglie di Paolo e Alberto marito di Stefania, oltre a tre bellissimi nipotini ai quali era legatissimo. La salma resterà esposta presso l’obitorio dello stesso Ospedale Civile SS. Trinità di Sora.

