E' la prima volta, in Ciociaria, che il Capo dello Stato concede una onorificenza per meriti scientifici. Per lo studio, l'approfondimento e la ricerca in campo medico. A 36 anni, infatti, il dottor Pasquale Santangeli, di Patrica, è uno dei massimi esperti mondiali in Cardiologia. Un'eccellenza tutta Ciociara di cui, forse, spesso ci si dimentica, ma che all'estero è apprezzata e stimata.



L'intensa e brillante carriera del giovane professionista ciociaro è stata ripercorsa nel corso di una cerimonia, in Prefettura, durante la quale è stata consegnata l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica, conferita dal Presidente Sergio Mattarella, al dott.Pasquale Santangeli. A ritirarla è stato il papà dott.Enrico, poichè l’interessato era impegnato ad assistere i Colleghi dell’Università di Seoul in Corea del Sud. E' la prima volta, in provincia, che una onorificenza di così alto valore viene concessa "per meriti scientifici".



La motivazione è stata la seguente: “medico specializzato in Cardiologia, ha conseguito dottorati di Ricerca, ricercatore presso l’Università di Stanford, Assistant Professor presso la Divisione Cardiovascolare dell’Università della Pennsylvania nonché Direttore del Programma di Ricerca sulle Ablazioni Cardiache, Autore di un libro sull’argomento, Relatore in Convegni internazionali e Autore di articoli su Riviste Scientifiche, ha conseguito importanti risultati in campo scientifico ottenendo ampi riconoscimenti e benemerenze. Lustro e vanto di Questa Terra, a cui Lo stesso è rimasto assai legato, è riuscito ad imporsi con impegno e serietà a livello Internazionale per la Sua Alta Professionalità e Specializzazione in materie scientifiche che ne fanno un sicuro e affidabile punto di riferimento a livello mondiale. Cavaliere per meriti scientifici.”



Il dott. Pasquale Santangeli è un giovane Ricercatore Ciociaro di Patrica dove nasce nel 1982: specializzato in cardiologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, ricercatore presso il Texas Cardiac Arrhytmia Institute di Austin diretto dal Dott.Andrea Natale, ricercatore presso la Stanford University diretta da Dott. Paul Wang, ricercatore presso la Penn University di Philadelphia, attualmente è Assistant Professor e Direttore del Programma di Ricerca e Co- Direttore del laboratorio di aritmie ventricolari della University of Pennsylvania, dove negli anni 70 nasceva la moderna elettrofisiologia con il compianto Prof.Mark Josephson.



E’ autore di un libro sulla morte improvvisa di origine cardiaca, di 160 lavori originali sulle più importanti riviste scientifiche mondiali del settore, di 280 abstract.



Attualmente è Assistant Editor of the Journal of Interventional Cardiac Elettrophysiology, fa parte dell’editorial board di Elsevier ed è assistant editor di Circulation



E’ autore di circa 100 capitoli su libri e riviste scientifiche riguardanti l’elettrofisiologia cardiaca ed ha partecipato ad oltre 100 Congressi Internazionali il 12 Paesi diversi (USA, Italia, Brasile, Taiwan, Giappone, Germania, tante per citarne alcuni).



Per le Sue ricerche ha ottenuto 10 Premi Internazionali.



Inoltre, ha eseguito interventi con tecniche innovative che in 2 casi sono stati effettuati per la prima volta al Mondo. Infine, the last but not the least come direbbero negli USA, è la prima



volta che ad un Ciociaro viene conferita un’Onorificenza per Meriti Scientifici.



L'Ordine dei Medici di Frosinone augura al Dott. Pasquale Santangeli di continuare sulla strada intrapresa e di portare



sempre più in alto la Nostra Terra Ciociara nel Mondo.

Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:23



