Frosinone, medaglia Mauriziana per sei militari dell'Arma: la cerimonia a Roma

Nel corso di una cerimonia solenne che c'è stata nella giornata di ieri presso la Legione Carabinieri “Lazio” presso la storica sede, caserma “Giacomo Acqua” di Piazza del Popolo a Roma, il generale Salvatore Luongo ha a consegnato la medaglia Mauriziana a 45 militari del Lazio che ne sono stati insigniti. La Medaglia Mauriziana è stata istituita dal Re Carlo Alberto. I decorati possono entrare a far parte dell’Associazione Nazionale Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana, conosciuta con l’appellativo “Nastro Verde”, colore che la rappresenta e che è stato ereditato dall’ordine originario. Si tratta dell’onorificenza più prestigiosa che viene attribuita alla carriera militare. La concessione, infatti, non solo è subordinata al trascorrere del tempo – dieci lustri di servizio – ma presuppone il fondamentale requisito della “meritevolezza”. Non è mancata la rappresentanza del comando provinciale di Frosinone. Tra essi il luogotenente Alborino Raffaele (stazione di Ferentino); il luogotenente Bottone Donato (sezione operativa Cassino), il luogotenete Campanella Francesco in congedo (Nucleo Comando Compagnia Cassino), il luogotenente in congedo Quirico Fausto (Nucleo Informativo Comando prov.le Frosinone), il luogotenente Sarra Luca ( stazione Acuto) e brigadiere Capo D'Epiro Gaetano (Radiomobile Cassino).

