di Emiliano Papillo

Immobilizzato e picchiato in casa, mentre uno dei componenti della banda cerca di arraffare quello che poteva. È caccia aperta a tre uomini, tutti con meno di trent’anni, che nella notte tra mercoledì e giovedì hanno messo in atto una rapina violenta ai danni di un meccanico di 60 anni di Ferentino. L’uomo abita in località Bagni Roana, a pochi metri da via Casilina. Una zona dove sono presenti locali ed attività commerciali e per questo frequentata anche da giovani fino a tarda notte.

L’uomo, che di dedica anche all’agricoltura e all’allevamento, possiede diversi capi di bestia e decine di polli. Mercoledì ha trovato morti polli e galline all’interno di un recinto di sua proprietà. Gli animali sarebbero stati uccisi quando il meccanico si trovava fuori casa. Un fatto che lo angustiato non poco, per cui per tutta la giornata è rimasto sul chi va là. Nella notte, il 60enne, che vive da solo, ha sentito alcuni rumori sospetti. Ha acceso prima la luce, ma non vedendo nessuno è sceso per accertarsi se qualcuno si fosse introdotto in casa. Ad un certo punto si è trovato faccia a faccia con gruppo di tre persone, almeno tre persone, apparentemente giovani e incappucciati. I tre hanno bloccato l’uomo alle spalle e lo hanno trascinato all’interno della sua abitazione. Una volta in casa, i malviventi hanno legato l’uomo ad una sedia con una corda e lo imbavagliandolo con lo scotch. Poi è partita una scarica di calci e pugni. Il meccanico è stato colpito anche con un oggetto contundente, forse un pezzo di legno. Mentre in due lo tenevano sotto osservazione l’uomo, una terza persona ha aperto armadi e cassetti in cerca di denaro e oggetti preziosi. Alla fine i tre sono scappati hanno preso il portafogli con 400 euro e strappato dal collo dell’uomo una catenina in oro, poi la fuga. L’uomo sarebbe riuscito a liberarsi solo dopo qualche ora dando l’allarme ai carabinieri. È stato trasportato in ospedale dove è stato giudicato guaribile in 20 giorni.

Sulle tracce dei banditi si sono messi i carabinieri della Compagni di Anagni agli ordini del capitano Meo.

Venerdì 3 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:18



