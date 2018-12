Maxi debito, il rettore Betta: "Abbiamo fatto il miracolo. Ora l'ateneo di Cassino può guardare al futuro"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’annuncio che tutti aspettavano è arrivato intorno a mezzogiorno di ieri. L’Aula Magna della Folcara è gremita di docenti e personale tecnico amministrativo dell’ateneo riunitisi per l’assemblea diventata, negli ultimi anni, un appuntamento tradizionale prima delle feste natalizie. Il mondo accademico è lì ma, questa volta, per ascoltare dalla voce del rettore Giovanni Betta quelli che tutti si aspettano, dopo due anni vissuti all’insegna di preoccupazioni e paure. Appena arriva, accompagnato dal direttore generale Antonio Capparelli, il Magnifico non esita a lungo e da buon napoletano ispirandosi al grande Massimo Troisi annuncia:”Abbiamo fatto ‘o miracolo”. E’ a questo punto che dall’Aula Magna della Folcara si alza un forte ed interminabile applauso. Il peggio è alle spalle. L’università può tornare a guardare con ottimismo al futuro. Si chiudono due lunghi anni in cui l’università di Cassino e del Lazio meridionale ha dovuto attraversare un percorso irto di ostacoli. Oggi, l’istituzione accademica torna a voltare pagina, scrivendo alla vigilia del 40° compleanno una nuova storia. “Il miracolo – ha sottolineato il rettore Betta - è stato possibile perché ognuno di noi ha fatto la sua parte. Nessuno si è mai tirato indietro”. Il grazie del rettore va, in partricolare, anche agli studenti, i quali nonostante i tagli hanno sempre dimostrato attaccamento, serietà e collaborazione. Oggi la prima pagina della nuova era verrà scritta dalle sedute del Consiglio d’Amministrazione e del Senato Accademico, le prime con un bilancio senza più debiti. Pagata l’ultima rata com’è la situazione? Il Miur dovrà rientrare dei 22 milioni di euro anticipati all’ateneo per ricoprire il maxi debito di 35 milioni con l’Inps. Lo farà scalando ogni anno l’importo direttamente dal Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO). Si inizia nel 2019 con un importo più basso per aumentare man mano. Le minori entrate dell’FFO saranno riempite da oltre 4 milioni di euro di risparmio ricavati dalla mobilità volontaria, alla quale hanno aderito 55 docenti. Oggi, nell’atrio del rettorato, la Cisl-Università, alla presenza del segretario regionale Francesco Cuzzi, terrà lo scambio di auguri natalizi con i vertici accademici e i propri iscritti.