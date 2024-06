Martedì 4 Giugno 2024, 17:12

E' stato rinnovato il regime di carcerazione preventiva per Maurizio Cocco, l'ingegnere di Fiuggi detenuto da due anni in Costa d'Avorio. E' stato appreso da fonti informate della Farnesina. Il provvedimento è stato adottato, secondo quanto emerge, alla luce di nuove accuse delle quali però non si conosce la formulazione.

Dal Ministero degli Esteri viene confermato il costante raccordo con l'unità di tutela degli italiani all'estero, massima attenzione e che viene fornita assistenza.