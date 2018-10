Cinque macigni sulla statale, uno centra una Toyota: trentenne miracolato

Ultimo aggiornamento: 14 Ottobre, 15:10

Piovonodalla montagna, trentenne dimiracolato: l’auto condotta dal giovane è stata centrata in pieno da un macigno di cinque quintali, ma per lui, a parte la grande paura, solo lievi ferite. Tragedia sfiorata ieri pomeriggio, alle 16:45, sulla Pedemontana dei Monti Lepini, in località Fonte Caviglia, nel comune di Sgurgola.Il trentenne stava rientrando a casa, in direzione Morolo.Era solo in auto. La sua fidanzata lo precedeva a bordo di un’altra auto. Improvvisamente. all’altezza del chilometro 23+800, dalla parete rocciosa, a causa del dissesto idrogeologico, si sono staccati cinque massi dal peso ognuno di circa 5 quintali. La ragazza è riuscita a schivarli, mentre l’auto del fidanzato è stata colpita in pieno. Uno dei massi si è conficcato tra il cofano, il parabrezza e il tettuccio apribile, arrivando fino allo sterzo. Il giovane non è rimasto schiacciato per una manciata di centimetri.Quando i soccorritori sono arrivati sul posto stentavano a credere ai loro occhi. I sanitari del 118 hanno portato il giovane al pronto soccorso dell’ospedale di Frosinone: per lui solo qualche escoriazione. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco, la polizia provinciale e gli uomini della protezione civile e il sindaco di Sgurgola. La strada che collega i Comuni di Sgurgola, Morolo, Supino e Gorga è stata interdetta al traffico.Nella zona il rischio frane non è una novità. A poca distanza dal luogo del crollo di ieri, venerdì scorso è un tratto di strada chiuso un anno fa a causa del rischio frane.