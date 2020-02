Martedì servizio idrico sospeso in 16 Comuni, a Frosinone il sindaco chiude le scuole

Arnara : intero territorio comunale tranne zona Cimitero;

Arpino: zone alimentate dal Rilancio Quaglieri;

Boville Ernica: intero territorio comunale;

Broccostella: contrada San Martino;

Castelliri: intero territorio comunale;

Ceccano: contrada Sterparo, via Colle Leo, via Colle Bruni, via Colle Antico, parte di via Marano;

Fontechiari: contrada Muto;

Frosinone: tutte le zone alimentate dai serbatoi Colle Sant'Anna, Colle Cottorino, Colle Cannuccio, Colle Roffio e centro storico (parte alta);

Isola del Liri: intero territorio comunale;

Monte San Giovanni Campano: intero territorio comunale;

Pofi: parte alta;

Posta Fibreno: centro storico e contrada Vandra;

Ripi: intero territorio comunale;

Strangolagalli: intero territorio comunale; Torrice: intero territorio comunale;

Veroli: contrada Casamari, contrada Le Stere, contrada Giglio, contrada Castelmassimo, contrada San Giuseppe le Prata.

Acea Ato 5 comunica che per consentire interventi di manutenzione presso la Centrale di Posta Fibreno si renderà necessaria la sospensione del flusso idrico il giorno martedì 11 febbraio 2020, dalle ore 08:00 fino alle ore 23:00. Gli interventi, necessari ad ammodernare gli impianti, prevedono numerosi e importanti lavori che interesseranno il centro idrico Lago di Posta Fibreno. Nello specifico, i tecnici di Acea Ato 5 e personale delle ditte di manutenzione saranno impegnati nel ricondizionamento di strutture e impianti elettrici in media e bassa tensione, oltre allo svolgimento di diverse attività di sistemazione che interesseranno sia il ramo di adduzione che i rami di distribuzione (per un totale di 13 cantieri di diversa entità). Le zone interessate dalla sospensione dell’erogazione dell’acqua sono le seguenti:Il regolare ripristino del servizio è legato ai tempi tecnici di rientro a regime del sistema idrico e previsto durante la notte tra i giorni 11 e 12 febbraio.Intanto il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, ha disposto la chiusura per l’intera giornata di martedì di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado, degli Asili Nido e di ogni altra struttura didattica del territorio comunale.