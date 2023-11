Marketing turistico con gli infopoint diffusi, il progetto approda all'università di Cassino

Cassino accoglie per la seconda volta un incontro dedicato al progetto “Infopoint Diffusi InLazioSud”, ideato dalla DMO Destinazione turistica del Lazio Meridionale per promuovere il servizio di accoglienza turistica attraverso un sistema di Infopoint diffusi. Dopo il primo appuntamento ospitato dal Comune di Cassino, domani giovedì 16 novembre alle 15:30, a fare gli onori di casa sarà l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, partner chiave del progetto della DMO insieme ai due Parchi Regionali Monti Aurunci e Riviera di Ulisse, i Comuni di Cassino, Formia, Gaeta, Minturno, Pontecorvo, Esperia, Santi Cosma e Damiano, Castelforte, Itri e ben 30 partner privati tra associazioni, strutture ricettive, PMI.

L’appuntamento, realizzato in collaborazione con il Comune, si terrà nell’Aula B0109 dell’Università e consisterà in un workshop informativo dedicato agli operatori, alle associazioni e alle imprese del territorio, per illustrare le modalità di adesione al progetto e le indicazioni sui materiali di supporto necessari per la gestione di un InfoPoint nella sede della propria attività.

A fare gli onori di casa ci sarà il professore del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università, Marcello Sansone, Direttore scientifico del Laboratorio di Marketing universitario, che così commenta l’iniziativa: «È la strada giusta per creare un modello d’accoglienza innovativo.

Ringrazio il rettore per aver da subito creduto nel progetto».