Marito e moglie intossicati dai funghi, trasferiti d'urgenza al centro trapianti di Roma

Nella notte scorsa due coniugi di Ferentino, di età tra i 65 ed i 70 anni, sono giunti al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Frosinone, colpiti da una seria intossicazione da funghi con forti sintomi gastrointestinali. Gli accertamenti svolti al Pronto Soccorso, con l’intervento dei Micologi dell’Ispettorato della ASL, hanno rivelato che le persone intossicate hanno consumato “Amanita phalloides” per cui sono state elitrasportate al Centro trapianti del Policlinico “Umberto I” di Roma.Sul caso interviene l'azienda sanitaria di Frosinone: «Prima di tutto occorre rivolgersi all’Ispettorato Micologico della ASL, che opera nel Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (Dipartimento di Prevenzione), per ogni utile consiglio e per i corsi gratuiti, di alto valore formativo, che vengono promossi ed effettuati in base alla legge regionale e considerare anche che sono diverse le specie di funghi velenosi che possono creare tale grave sindrome epatotossica (non solo l’Amanita phalloides)».