Domenica 26 Febbraio 2023, 10:11 - Ultimo aggiornamento: 10:12

Maria Teresa Reale conquista la finale di The Voice senior. Dopo Anna Tatangelo, Sora si appresta a lanciare un'altra stella nel firmamento musicale italiano. Maria Teresa Reale, cantante, musicista, fondatrice e vocal coach dell'Accademia Come d'InCanto, venerdì sera ha davvero incantato il pubblico e i quattro giudici i Ricchi e Poveri, il rapper Clementino, Gigi D'Alessio, Loredana Bertè - del talent show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici Al pianoforte ha interpretato il brano di Alex Britti "Oggi sono io". Un pezzo difficile, cantato anche da Mina, con il quale ha messo in luce tutte le doti, dalla voce alla tecnica e alle capacità musicali, subito apprezzate all'esordio in Tv. Forte del suo talento senza fronzoli ma tutta sostanza, la Reale con la sua partecipazione al programma televisivo sta onorando la Ciociaria e i suoi artisti più celebri. Nel corso della puntata i quattro coach hanno selezionato tre dei loro dodici concorrenti che hanno avuto così accesso alla finale di venerdì prossimo nella quale sarà il pubblico da casa, tramite televoto, a decretare il vincitore di questa terza edizione di The Voice senior.

Intanto, venerdì, il rapper Clementino non ha avuto dubbi a portare con sé in finale Maria Teresa insieme a Minnie Minoprio, una delle soubrette più famose degli anni '80 e il rocker veneto Alex Sure. «Sono in finale» ha scritto Maria Teresa sui social e ci racconta come è nata la favola che sta vivendo: «E' iniziato tutto per scherzo. Mi sono iscritta al programma dietro suggerimento di Grazia Di Michele con la quale collaboro». E invece lo scherzo si è trasformato in un'esperienza artistica importante: «Quel palco è magico ci confida Maria Teresa Reale perché da una parte mette paura ma dall'altra ti dà la carica per esprimere tutto il potenziale che hai dentro». Starà al pubblico, adesso, sostenere l'assalto finale della "punta di diamante" di Clementino.

«Invito tutti a votarmi venerdì prossimo» è l'appello lanciato dalla finalista ciociara di The Voice senior.

Annalisa Maggi

