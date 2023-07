Lunedì 3 Luglio 2023, 09:29 - Ultimo aggiornamento: 09:55

Peculato e ricettazione, queste le accuse mosse nei confronti di un ex assistente giudiziario dell'ufficio del Giudice di pace di Frosinone e di un ex dipendente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Frosinone, addetta all'ufficio della mediazione, imputati il primo per reati di peculato, soppressione di atti veri, abuso d'ufficio ed autoriciclaggio, la seconda per l'ipotesi di ricettazione.Secondo l'accusa, l'assistente avendo in ragione del ruolo svolto la disponibilità di marche da bollo e contrassegni per il contributo unificato già utilizzati in procedimenti civili definiti «se ne appropriava tagliandoli con un taglierino dalle note di iscrizione a ruolo inserite nel fascicolo, distruggeva le note di iscrizione a ruolo dalle quali le aveva ritagliate, conservava le marche e i contrassegni nella sua disponibilità» rivendendoli ad «avvocati che frequentavano l'ufficio al quale era addetto».L'ex dipendente del consiglio dell'ordine, invece, addetta all'ufficio della mediazione, avrebbe ricevuto le marche da bollo ed i contributi unificati già utilizzati nella consapevolezza della provenienza delittuosa, facendone autonomo commercio.Le indagini avevano coinvolto anche due avvocati del foro di Frosinone per l'ipotesi di corruzione, ma per questi, a seguito di interrogatorio, è stato richiesto lo stralcio con successiva archiviazione.Nei giorni scorsi davanti al giudice per l'udienza preliminare (Gup) del tribunale di Frosinone, Antonello Bracaglia Morante, si è svolta un'ulteriore udienza nel corso della quale sono state valutate ulteriori questioni attinenti alle richieste della difesa dell'assistente giudiziario, assistito dall'avvocato Christian Alviani. Si è invece presentata l'impiegata addetta all'ufficio della mediazione (assistita dall'avvocato Dario Simonelli) che, interrogata, ha risposto puntualmente a tutte le domande che le sono state poste fornendo la propria versione dei fatti e spiegando il proprio ruolo in relazione a quanto le viene contestato. In particolare, al rinvenimento nel proprio ufficio, in occasione della perquisizione effettuata contestualmente all'arresto dell'assistente giudiziario, di una marca da bollo e di un contrassegno per contributo unificato che le sarebbero stati consegnati proprio dallo stesso imputato. La prossima udienza, sempre davanti al Gup, è stata fissata al 24 novembre.