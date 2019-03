Marangoni, niente alla mobilità: chiesti sei mesi di cassa. C'è un piano per evitare i 55 esuberi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per la Marangoni decisi sei mesi di ammortizzatori sociali per sospendere la mobilità e puntare a raccogliere, nel corso del secondo semestre 2019, i frutti delle azioni discusse con le istituzioni e i sindacati. Lo rende notol'azienda.La vertenza era stata aperta il 10 gennaio con il tavolo ministeriale, in occasione del quale era stata sospesa ladecisione sull'apertura della procedura di mobilità prevista per 55 dipendenti dello stabilimento di Ferentino.Marangoni - informa una nota - si è impegnata ad implementare una serie di azioni per incrementare la saturazione produttiva del sito di Rovereto. Tra gli interventi discussi ci sono azioni per lo sviluppo di volumi Rovereto, una nuova iniziativa a Ferentino ed un nuovo progetto di innovazione tecnologica.Sul piano industriale del gruppo, al ministero è stata ribadita dal presidente Vittorio Marangoni la volontà di presentarlo in tale sede non appena pronto. In particolare, è stato studiato un progetto per la realizzazione a Ferentino di una nuova iniziativa legata allo sviluppo delle attività di servizio di gestione pneumatici delle flotte nell'area del centro-sud Italia. Tale progetto - sottolinea Marangoni - ha caratteristiche tali per assorbire parte degli esuberi dichiarati sullo stabilimento di Ferentino.