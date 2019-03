© RIPRODUZIONE RISERVATA

Blitz degli uomini della Guardia di Finanza nei giorni scorsi all’interno dello stabilimento Marangoni S.p.A. di Ferentino che produce pneumatici. Gli uomini del Nucleo Economico Finanziario hanno provveduto ad effettuare numerose perquisizioni. Nel corso degli accertamenti sono state effettuate tutte le misurazioni relative ai serbatoi interrati di olio denominato “Nitex W 4700” .E proprio da tale accertamento è emerso che all’interno di questi erano stati stoccati 654,24 chili; vale a dire 43,12 in più di quelli previsti.A seguito di questa eccedenza è scattata la denuncia nei confronti di Gianluca Merlo, 43 anni, direttore responsabile e amministratore legale dello stabilimento. L’ipotesi di reato è quella di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici. A seguito di tali fatti l’olio in eccedenza (prodotto energetico denaturato) è stato sequestrato. Secondo i parametri stabiliti dalla legge quella quantità di prodotto superiore a quella prevista, ha fatto scattare la denuncia penale nei confronti del responsabile legale. Quest’ultimo è stato raggiunto da un avviso di garanzia e poiché non ha ancora nominato un difensore di fiducia è stato invitato ad esercitare tali facoltà. Viceversa sarà rappresentato dall’avvocato Claudia Mancini.Al momento si sa che sono state avviate tutte le indagini relative a questa vicenda proprio per scoprire la motivazione di quella eccedenza. Nello specifico si cercherà di scoprire intanto dove sarebbe stato acquistato il prodotto e con quali modalità sarebbe avvenuto l’acquisto. Ciò al fine di accertare se possa esserci stato un illecito proprio nel comperare quel lubrificante che viene utilizzato nell’accensione dei macchinari utilizzati per realizzare la gomma per pneumatici. La Marangoni S.P.A. è un’azienda azienda storica nata nel lontano 1945. A Ferentino (località Colle Baiocco) si trova una delle sedi dove nei giorni scorsi gli uomini agli ordini del comandante provinciale della Guardia di Finanza Alessandro Gallozzi hanno effettuato i controlli.