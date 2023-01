Frosinone, centinaia di studenti al Conservatorio per lanciare un messaggio di pace

Mercoledì 18 Gennaio 2023, 16:59

Un messaggio di pace e di speranza quello lanciato dalla Comunità di Sant’Egidio, dalla diocesi e dalle scuole, di ogni ordine e grado, di Frosinone. L’evento “La pace inizia da me”, andato in scena al Conservatorio del capoluogo nella mattinata del 18 gennaio, ha coinvolto centinaia di ragazzi, oltre che diverse istituzioni del territorio. Presente anche il vescovo monsignor Ambrogio Spreafico, la responsabile della Comunità di Sant’Egidio Loredana Piazzai e, in rappresentanza del Comune di Frosinone, il vice sindaco Antonio Scaccia. Collegamento via Skype anche da Kiev con Olya, una ragazza ucraina che, insieme alla Comunità di Sant’Egidio, sta aiutando più di 200 persone in difficoltà a causa della guerra.