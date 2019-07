Mancata bonifica e falde contaminate, discarica sequestrata a Sora: due indagati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inquinamento ambientale: sequestrata la discarica comunale in località Ara Forcella a Sora. Indagati due dirigenti comunali. Ieri mattina, il Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale del Gruppo Carabinieri di Frosinone e la Polizia Provinciale hanno eseguito il decreto di sequestro preventivo emesso dal pubblico ministero Alfredo Mattei. Si tratta di un'area spesso finita al centro delle polemiche e che non pochi problemi ha dato alle varie amministrazioni che si sono succedute negli anni dal 2002 ad oggi.I due dirigenti sono indagati per i reati di inquinamento, omessa bonifica e avvelenamento di acque. Si è accertato che il sito, destinato originariamente a discarica di rifiuti urbani, è stato poi anche utilizzato come deposito per i sovvalli provenienti dall'impianto SAF di Colfelice. E questo nonostante le caratteristiche idrogeologiche non idonee e disattendendo le previsioni di legge ed il parere contrario emesso dalla Regione. Le successive opere emergenziali di messa in sicurezza non hanno garantito l'isolamento tra il corpo della discarica ed il territorio circostante favorendo, in questo modo, un continuo interscambio di acqua tra il fondo della discarica e le falde acquifere circostanti. È stato quindi registrato un incremento di produzione di percolato il quale, fuoriuscendo a valle della discarica, ha contaminato terreni e corsi d'acqua limitrofi.La mancata attivazione delle operazioni di bonifica e di adeguati interventi di messa in sicurezza ha fatto si che gli effetti negativi permanessero nel corso degli anni. I consulenti tecnici hanno evidenziato come le attività emergenziali di messa in sicurezza, realizzate tra il 2001 ed il 2007, non siano riuscite a fronteggiare la contaminazione della falda acquifera sottostante e la continua produzione di percolato. Di fatto gli unici interventi messi in atto hanno riguardato la parziale caratterizzazione dell'area nonché la saltuaria asportazione del percolato dal sito. In base ai campionamenti effettuati da Arpa Lazio è stato possibile determinare gli effetti che la fuoriuscita del percolato ha prodotto sulle acque di falda: è stata così accertata la presenza di arsenico, nichel, selenio, solfati, piombo e cromo in concentrazioni molto elevate.«Stiamo cercando di risolvere il problema ereditato dalle passate amministrazioni e abbiamo anche avviato una procedura interna per appurare le responsabilità di questo grave problema - commenta il sindaco Roberto De Donatis - e stiamo anche cercando di reperire finanziamenti dalla regione per mettere in cantiere un intervento sostanziale al fine di risolvere in maniera definitiva l'annosa questione della discarica».