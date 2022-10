Lunedì 17 Ottobre 2022, 10:16 - Ultimo aggiornamento: 10:18



Terminata la festa per i 50 anni dello stabilimento Fiat di Piedimonte san Germano con risvolti positivi nella programmazione futura si torna ai soliti problemi. Oggi, infati, non si lavora per mancanza di materiali. L'azienda lo ha comunicato venerdì ai sindacati. Non sono arrivati in tempo i microchip ed altri elementi. Un problema, hanno detto i vertici di Stellantis, che proseguirà anche per tutto il 2023. L'attività produttiva riprenderà domani mattina. Intanto per mercoledì il consiglio della Rsa di Fiat Italia e di Alfa Romeo ha convocato assemblee retribuite con all'ordine del giorno la piattaforma di rinnovo del contratto 2023-2026. Le assemblee saranno tenute dai delegati dei sindacati firmatari: Cisl, Uil, Fismic, Ugl e Associazione Quadri. Il testo sarà sottoposto a votazione nei consigli di fabbrica di ogni stabilimento. Il piano di rinnovo prevede aumenti in tre scaglioni: 8,4% nel 2023, 4,5% nel 2024 e 2,5% nel 2025. Per il 2026 non si hanno ancora stime di riferimento attendibili. Gli aumenti in busta paga saranno mediamente di circa 153 euro: dai 143 euro per la prima area ai 198 circa del primo gruppo. L'aumento avrà poi riflessi su ogni voce in busta paga, anche il premio annuo variabile. Le assemblee si terranno nel piazzale del reparto Plastica in tre turni, rispettivamente dalle 10 alle 11.15; dalle 14 alle 15.15 e dalle 22 alle 23.15. Tra le altre richieste ci sono quelle di aggiornare e migliorare il premio annuale, definire una quota di salario sotto forma di beni e servizi uguale per tutti, migliorare lo sconto per l'acquisto di vetture ed incrementare la quota a carico dell'azienda per la previdenza complementare e la sanità integrativa. I sindacati chiedono anche di ampliare la formazione, migliorare lo smart working, oltre ad intervenire su alcune tematiche degli orari di lavoro. Chiesta anche una rinnovata attenzione verso la salute e la sicurezza dei dipendenti. Dopo l'approvazione la piattaforma verrà inviata alla dirigenza, al fine di avviare la trattativa.