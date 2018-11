© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il calo demografico della provincia di Frosinone non si ferma. Stando ai dati aggiornati al luglio scorso, il saldo tra nascite (1893) e decessi segna una meno 117, una decina in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Rispetto a cinque anni, ad oggi, con una popolazione residente era di 489.074 abitanti, la Ciociaria ha perso oltre 4mila abitanti. Un fenomeno dovuto principalmente al calo delle nascite e che si riflette sui servizi. In particolare le scuole, quelle dei paesi più piccoli, che puntualmente ogni anno sono alle prese con il problema del sottodimensionamento. Per mantenere l’autonomia dovrebbero avere, stabilmente, almeno 600 alunni. È prevista una deroga per i comuni montani dove il limite è di 400, ma spesso non si riesce a rispettare neanche questa deroga.COMPRENSIVILa questione si riaffaccia anche quest’anno nella proposta del piano di dimensionamento scolastico 2019/2020 approvato venerdì scorso dalla Provincia di Frosinone. Le richieste dovranno essere vagliate dalla Regione. Nel decreto firmato dal presidente Antonio Pompeo si chiede il mantenimento dell’autonomia di 5 istituti comprensivi e 3 istituti superiori.I primi riguardano i seguenti paesi: Guarcino, in quanto comune montano; Piglio e Serrone stante le condizioni di particolare isolamento; a Monte San Giovanni Campano dove sono presenti due istituti comprensivo e in uno solo, il 2, il limite non viene rispettato per una ventina di alunni; stessa situazione a Sant’Elia Fiumerapido dove ci sono 588 alunni e si prevede che si possa andare oltre le 600 iscrizioni.La Provincia inoltre ha chiesto l’attivazione di una nuova sezione sperimentale nella scuola media dell’istituto comprensivo I di Ferentino.LE SUPERIORIPer quanto riguarda gli istituto superiori la Provincia ha chiesto il mantenimento del liceo classico Filetico di Ferentino: l’istituto oggi conta 570 alunni, quindi è sottodimensionato e in “reggenza”, ma il Consiglio di istituto ha chiesto il mantenimento dell’autonomia, facendo rilevare che nell’anno in corso si è registrato un incremento di 22 studenti.Chiesto il mantenimento anche degli istituti superiori “Marconi” di Anagni e “Brunelleschi” di Frosinone. Nel primo caso l’istituto non rientrerebbe nei parametri per numero di studenti, ma, scrive la Provincia, «da una indagine effettuata sul territorio, con l’attivazione del progetto “Laboratori Territoriali per Occupabilità”, si prevede un notevole incremento delle iscrizioni».UN TAVOLO PER IL CAPOLUOGOChiesta l’autonomia in deroga anche per il “Brunelleschi” di Frosinone: «Stando agli innumerevoli incontri effettuati con dirigenti scolastici, Ufficio scolastico provinciale e sindacati - scrive la Provincia - si è arrivati alla decisione di istituire, a partire dal mese di febbraio 2019, un tavolo tecnico per lo studio specifico della domanda formativa al fine di costituire sul territorio del Comune di Frosinone poli omogenei che rispondano in pieno alle esigenze della popolazione scolastica».Infine è stata chiesta l’attivazione della sede staccata dell’Agrario di Frosinone (I.I.S. Angeloni) nel Comune di Paliano.L’ultima parola ora spetta alla Regione.