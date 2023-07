Venerdì 21 Luglio 2023, 09:29 - Ultimo aggiornamento: 09:45

LA SITUAZIONE

ARPINO

CANTIERI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il tempo trascorso in ospedale per un paziente non è mai piacevole ma almeno temperature e condizioni adeguate potrebbero rendere meno pesanti i giorni di degenza. Vale per i malati ma anche per tutto il personale medico e paramedico. Arrivano dall'ospedale civile Santissima Trinità di Sora numerose segnalazioni e proteste per il grande caldo di questi giorni ma anche per la presenza di zanzare in alcune stanze. Le zanzariere montate lo scorso anno non paiono quindi sufficienti a tenere fuori questi fastidiosi insetti che entrano dalle porte e dalle finestre che restano comunque aperte in alcuni corridoi o aree di passaggio. Per quanto riguarda, invece, le temperature roventi, dipendono dalla mancanza dei condizionatori che potrebbero tenere più refrigerati gli ambienti ed alleviare la sofferenza di quanti sono ricoverati nel nosocomio. «In questi giorni di estenuante calura, i reparti sono privi di condizionatori, costringendo i ricoverati e tutti gli operatori sanitari a vivere in condizioni di gravissimo e pericoloso disagio - fanno notare dal Movimento civico di Floriana Porretta -. Chiediamo alla direzione generale della Asl di Frosinone di intervenire con tutti i mezzi disponibili per ripristinare immediatamente condizioni di vivibilità indispensabili, soprattutto e innanzitutto, ad una buona permanenza dei pazienti ricoverati».Le temperature ieri si sono leggermente attenuate, il dato è confermato anche oggi, ma nel fine settimana è prevista una nuova ondata di calore. Il sistema di sorveglianza sanitaria e quello di protezione civile è comunque allertato per ogni evenienza.Un anziano è caduto vicino alla sua abitazione ed è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Sora dopo essere stato soccorso da un passante. Secondo i primi riscontri avrebbe avuto un malore a causa proprio del caldo. Ha battuto violentemente la testa e perso molto sangue, le sue condizioni ieri sera erano ritenute serie.A proposito di caldo la Filca Cisl del Lazio lancia l'allarme: è emergenza nei cantieri. Il sindacato chiede maggiori garanzie per la tutela della salute dei lavoratori. Con i picchi di calore nei cantieri, i malori sono sempre più frequenti, come purtroppo gli incidenti gravi causati direttamente o indirettamente dalle condizioni climatiche estreme. Per il Segretario Generale della Filca Cisl del Lazio, Attilio Vallocchia, occorre «mettere urgentemente in campo tutti gli strumenti per tutelare la salute e la vita dei lavoratori a cominciare dal fornire un rifornimento maggiore di acqua per gli operai al lavoro». Il gran caldo e le temperature elevate fanno aumentare i rischi e questo vale ancora di più per le persone con più di 60 anni. In questo periodo sarebbe opportuno contrattare una riduzione dell'orario di lavoro. «Inoltre - dichiara Vallocchia -non dimentichiamo che una circolare dell'Inps prevede il ricorso alla cassa integrazione quando la temperatura supera i 35 gradi anche solo percepiti e non vi è la possibilità di operare in luoghi protetti dal sole. Bisogna evitare di mettere a rischio la sicurezza dei lavoratori , anche perché ci sono strumenti a disposizione delle aziende, proprio come la Cigo, con l'utilizzo per le ore non lavorate che consentono di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori senza alcun danno per le imprese». Poi prosegue: «Riteniamo fondamentale per questo l'intervento della Regione Lazio a tutela della salute pubblica degli operai con ordinanze che sospendano le attività lavorative ed attivino i controlli necessari per la tutela dei lavoratori».